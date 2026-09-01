Incendii de vegetație uscată la Ardud, Turț și Stâna. Echipajele ISU intervin pentru a împiedica extinderea flăcărilor

Pompierii sătmăreni au fost mobilizați, începând din orele după-amiezii, la mai multe incendii de vegetație uscată izbucnite în diferite zone ale județului. Situațiile sunt cu atât mai periculoase cu cât flăcările au prezentat risc de propagare către păduri și suprafețe agricole.

Cea mai gravă situație a fost înregistrată între Ardud și Ghirișa, unde incendiul de vegetație uscată s-a extins la fondul forestier.

Flăcările au cuprins aproximativ 7 hectare de pădure

Pompierii Detașamentului de Pompieri Satu Mare au intervenit pentru stingerea incendiului, iar în sprijin au fost solicitați pompierii voluntari din cadrul SVSU Ardud. Ulterior, pentru gestionarea situației, a fost mobilizat și SVSU Beltiug.

Din cauza extinderii incendiului, flăcările au ajuns la fondul forestier, fiind afectate aproximativ 7 hectare de pădure, dar și resturi vegetale și rădăcini.

Pentru a împiedica înaintarea focului, pompierii și forțele de sprijin au intervenit inclusiv cu un tractor, cu ajutorul căruia a fost realizată o breșă de protecție.

Terenul dificil a îngreunat intervenția

Misiunea pompierilor a fost complicată și de terenul greu accesibil. Pentru asigurarea alimentării cu apă și susținerea intervenției, în zonă a fost trimisă în sprijin încă o autospecială de stingere cu apă și spumă.

Forțele de intervenție acționează pentru limitarea și lichidarea focarelor și pentru împiedicarea propagării incendiului către alte suprafețe.

La Turț, focul amenința un lan de porumb

O altă intervenție a avut loc la Turț, unde pompierii Punctului de Lucru Turț au acționat la un incendiu de vegetație uscată care prezenta risc de extindere către un lan de porumb.

Pentru suplimentarea forțelor, în sprijinul primului echipaj a fost trimisă o a doua autospecială, cu trei cadre militare.

Intervenția a avut ca principal obiectiv împiedicarea propagării focului către cultura agricolă.

Incendiu și la Stâna, cu pericol pentru floarea-soarelui

Un alt incendiu de vegetație uscată a fost semnalat în localitatea Stâna.

Și aici situația a fost una delicată, întrucât flăcările prezentau pericol de propagare către un lan de floarea-soarelui.

Pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focarului, astfel încât incendiul să nu ajungă la culturile agricole din apropiere.

Arderea vegetației uscate poate deveni o tragedie

Situația de la Ardud-Ghirișa arată cât de rapid se poate transforma un incendiu de vegetație uscată într-unul de proporții, mai ales atunci când flăcările ajung într-o zonă forestieră.

Pompierii le reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este extrem de periculoasă. Un foc lăsat nesupravegheat sau aprins în condiții care favorizează propagarea poate pune în pericol suprafețe întinse de teren, păduri, culturi agricole, gospodării și chiar vieți omenești.

Un simplu foc de vegetație se poate transforma în câteva minute într-un incendiu scăpat de sub control. În aceste condiții, pompierii recomandă maximă responsabilitate și evitarea oricărei acțiuni care poate favoriza izbucnirea sau propagarea focului.

