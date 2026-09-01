L Investiție de peste 6,5 milioane de lei, finanțată integral din bugetul local, pentru noul corp de clădire al Școlii Gimnaziale „Grigore Moisil”. De la începutul anului școlar, cei 818 elevi vor învăța din nou într-un singur schimb.

Cu doar câteva zile înainte de începerea noului an școlar, Școala Gimnazială „Grigore Moisil” din Satu Mare a intrat într-o nouă etapă a istoriei sale. Luni a fost inaugurat noul corp de clădire al școlii, o investiție de peste 6,5 milioane de lei, suportată integral din bugetul local.

Noua construcție vine într-un moment important pentru comunitatea școlii: după ani în care numărul tot mai mare de elevi a dus la funcționarea în două schimburi, extinderea permite revenirea la un singur schimb. Cei 818 elevi ai școlii vor putea astfel să învețe dimineața, în spații noi și moderne.

La inaugurare au participat primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, secretarul de stat în Ministerul Educației și Cercetării, Kallós Zoltán, prefectul Altfatter Tamás, reprezentanți ai administrației locale și județene, cadre didactice, directori de școli și părinți. Au fost prezenți, de asemenea, viceprimarii Cristina Tămășan Ilieș și Raul Băbțan.

O clădire nouă pentru o școală cu 123 de ani de istorie

Noul corp are parter și două etaje, cu o suprafață construită la sol de 311 metri pătrați și o suprafață desfășurată de 826 de metri pătrați. La parter au fost amenajate un spațiu de recreație acoperit și grupuri sanitare, iar la etajele superioare au fost create șase săli de clasă noi.

Școala a fost dotată și cu mobilier și echipamente moderne: 160 de bănci, 160 de scaune pentru elevi, șase catedre, șase scaune pentru profesori, 12 table școlare și șase laptopuri.

Pentru o instituție care și-a început povestea în 1903, sub denumirea de Școala Primară Nr. 1, inaugurarea de astăzi are o valoare aparte. În discursul său, directorul prof. Claudiu Mondici a vorbit despre școala care a trecut prin generații și schimbări istorice, păstrându-și însă aceeași misiune: aceea de a-i aduce pe copii mai aproape de cunoaștere.

„Azi deschidem în fapt o poartă spre viitor!”, a transmis directorul Școlii „Grigore Moisil”.

De la două schimburi, la o zi normală de școală

Dincolo de metri pătrați, noua clădire rezolvă una dintre cele mai importante probleme cu care s-a confruntat școala în ultimii ani: lipsa spațiilor.

Directorul Claudiu Mondici a explicat că, în 2015, când a preluat conducerea școlii, existau 25 de clase, iar pentru ca activitatea să se desfășoare într-un singur schimb, sala profesorală fusese transformată în sală de clasă. Creșterea numărului de elevi a dus în cele din urmă la funcționarea în două schimburi. Astăzi, școala are 32 de clase și 818 elevi.

Pentru elevi și familiile lor, revenirea la un singur schimb înseamnă mai mult decât o schimbare administrativă. Înseamnă dimineți la școală și după-amiezi pentru teme, activități, pasiuni și familie.

„Clădirea pe care o inaugurăm astăzi nu este doar o sumă de săli de clasă și coridoare noi. Este, în primul rând, o restituire a normalității”, a subliniat directorul.

Primarul: „Hai s-o facem!”

Investiția a fost susținută integral de administrația locală, iar primarul Kereskényi Gábor a descris noul corp drept a treia investiție importantă finalizată în ultimii ani în sistemul de învățământ sătmărean, după cele de la școlile Rákóczi și Brâncoveanu.

Edilul a rememorat chiar momentul în care directorul Mondici i-a prezentat ideea extinderii școlii.

„Când domnul Mondici mi-a spus că și-ar dori să construim un nou corp la Școala «Grigore Moisil», i-am spus din prima: «Hai s-o facem!»”, a spus primarul.

Kereskényi Gábor a subliniat că investiția nu trebuie privită doar ca o construcție nouă, ci ca o investiție în viitorul orașului. „Școala este inima vie a comunității noastre”, a transmis primarul, arătând că aici se formează generațiile care vor duce mai departe numele și valorile municipiului Satu Mare.

Cheia noii clădiri, înmânată simbolic

Inaugurarea a avut loc fără fast și fără tradiționala tăiere de panglică. Momentul simbolic a fost marcat printr-un scurt discurs al constructorului, Alexandru Horvat, reprezentantul Mamut Invest SRL, care i-a înmânat directorului cheia de la intrarea în noua clădire.

Constructorului și echipei sale le-au fost adresate mulțumiri pentru lucrările realizate, directorul Mondici subliniind importanța unei construcții solide și sigure pentru copii.

O școală veche de 123 de ani, cu ochii spre viitor

La „Grigore Moisil”, istoria și modernitatea se întâlnesc de astăzi în același spațiu. Clădirea istorică ridicată în 1903 continuă să fie parte din identitatea orașului, iar noul corp aduce infrastructura necesară unei școli care a devenit, în timp, un reper al performanței educaționale sătmărene.

Pentru profesorii și părinții care au traversat anii în care școala funcționa în două schimburi, noua construcție înseamnă, înainte de toate, spațiu și timp câștigat. Pentru elevii care vor păși în noile săli de clasă, însă, este pur și simplu începutul unui nou an școlar.

Iar mesajul primarului pentru ei a fost unul simplu: „Mergeți înainte cu încredere! Trăiți această experiență cu pasiune și curaj!”

La „Grigore Moisil”, după 123 de ani de istorie, viitorul începe din nou cu o ușă deschisă.

Florin Cristian Mureșan



