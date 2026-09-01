TRAFIC. Restricții de circulație miercuri, pe Aleea Ipotești din Satu Mare! Ce trebuie să știe șoferii

Locale 01.09.2026 10:11
TRAFIC. Restricții de circulație miercuri, pe Aleea Ipotești din Satu Mare! Ce trebuie să știe șoferii

Traficul rutier va fi restricționat timp de șapte ore pentru lucrări la sistemul de iluminat public

Șoferii care circulă pe Aleea Ipotești din municipiul Satu Mare trebuie să fie atenți miercuri, 2 septembrie 2026, deoarece traficul rutier va fi restricționat temporar în zona blocului nr. 18.

Măsura este necesară pentru desfășurarea unor lucrări de remediere a unor defecțiuni apărute la sistemul de iluminat public.

Restricțiile încep la ora 08:30

Potrivit informării transmise de Primăria municipiului Satu Mare, circulația rutieră va fi restricționată în intervalul 08:30 – 15:30, în zona Aleea Ipotești, în fața blocului nr. 18.

Pe durata intervenției, conducătorii auto sunt sfătuiți să manifeste atenție sporită și să respecte semnalizarea și indicațiile din zona în care se desfășoară lucrările.

Intervenție la iluminatul public

Lucrările au ca scop remedierea defecțiunilor apărute la sistemul de iluminat public, intervenția urmând să se desfășoare pe parcursul zilei de miercuri.

Restricția este temporară și va fi menținută pe durata lucrărilor, municipalitatea estimând că intervenția se va încadra în intervalul anunțat.

Primăria municipiului Satu Mare le mulțumește cetățenilor pentru înțelegere și recomandă prudență în zona afectată de restricțiile de circulație.

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