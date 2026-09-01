Lucrările pe cei aproape 40 de kilometri avansează, iar investiția de peste 420 de milioane de lei schimbă infrastructura rutieră din județ

Modernizarea drumului județean DJ193, pe tronsonul Satu Mare–Borlești–limita cu județul Maramureș, a ajuns la un stadiu de aproximativ 60%, lucrările avansând pe mai multe sectoare ale unuia dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din județ.

Investiția vizează modernizarea a aproape 40 de kilometri de drum, care asigură legătura dintre municipiul Satu Mare și localitățile din zona de nord-est a județului, până la limita cu Maramureșul. Proiectul are o valoare totală de 420,26 milioane de lei și este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, cu sprijinul fondurilor europene.

60% din proiect, deja realizat

Potrivit stadiului comunicat de autoritățile județene, lucrările au ajuns la aproximativ 60%, ceea ce înseamnă că o parte importantă a proiectului este deja realizată.

Modernizarea se desfășoară pe traseul care leagă municipiul Satu Mare de Borlești și continuă până la limita cu județul Maramureș. Proiectul include lucrări complexe de infrastructură, nu doar refacerea carosabilului, ci și intervenții la poduri, accesuri la proprietăți, drumuri laterale, șanțuri, acostamente, parapeți și ziduri de sprijin.

În luna martie, lucrările erau reluate pe mai multe sectoare, inclusiv la podurile din Ambud și Lipău, precum și la accesurile către gospodării și amenajarea șanțurilor și acostamentelor.

Aproape 40 de kilometri de drum modernizat

Proiectul prevede modernizarea unui tronson de aproximativ 40 de kilometri, cuprins între municipiul Satu Mare și limita cu județul Maramureș.

Drumul traversează sau deservește localități precum Păulești, Ambud, Petin, Apateu, Corod, Culciu Mic, Culciu Mare, Cărășeu, Lipău, Valea Vinului, Roșiori, Pomi și Borlești.

Investiția este importantă nu doar pentru locuitorii acestor comunități, ci și pentru conectivitatea rutieră a județului, drumul urmând să asigure o legătură mai bună către rețeaua transeuropeană de transport.

Patru stații de încărcare pentru mașini electrice

Modernizarea DJ193 vine și cu o componentă dedicată mobilității verzi.

Pe traseul drumului vor fi instalate patru stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice, proiectul incluzând furnizarea, instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța acestora.

Prin această componentă, investiția urmărește să țină pasul cu schimbările din domeniul transportului și să ofere infrastructura necesară pentru dezvoltarea mobilității electrice.

O investiție de peste 420 de milioane de lei

Valoarea totală a proiectului este de 420.260.475 de lei, conform documentelor Consiliului Județean Satu Mare. Contractul de finanțare este derulat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, iar contractul de proiectare și execuție a fost atribuit asocierii DIFERIT AG SRL – DIFERIT SRL.

Contractul de execuție are o valoare de aproximativ 200,81 milioane de lei, iar durata prevăzută pentru execuția lucrărilor este de 24 de luni, după etapa de proiectare.

Mai multă siguranță și confort pentru șoferi

La finalizarea lucrărilor, DJ193 ar urma să ofere condiții de circulație considerabil îmbunătățite pentru locuitorii comunităților traversate, dar și pentru cei care folosesc această rută pentru deplasările către municipiul Satu Mare sau către județul Maramureș.

Miza proiectului este una clară: un drum mai sigur, mai modern și mai bine conectat, care să susțină atât mobilitatea oamenilor, cât și dezvoltarea economică a localităților din această zonă.

Cu 60% din lucrări deja realizate, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră ale județului intră într-o etapă decisivă. Dacă ritmul de execuție se menține, DJ193 se apropie tot mai mult de momentul în care șoferii vor putea circula pe un drum complet modernizat între Satu Mare și limita cu județul Maramureș.



