Noile tarife pentru documentele auto intră în vigoare la jumătatea lunii septembrie. Ce se întâmplă cu taxele deja achitate

Șoferii și persoanele care urmează să își obțină sau să își înmatriculeze un autovehicul trebuie să țină cont de noile tarife pentru emiterea documentelor auto, care vor intra în vigoare începând cu data de 15 septembrie 2026.

Noile valori vizează permisul de conducere, certificatul de înmatriculare și autorizația de circulație provizorie. Totodată, autoritățile au clarificat și situația taxelor achitate înainte de această dată.

Cât va costa permisul de conducere

Începând cu 15 septembrie 2026, tarifele actualizate vor fi:

Permis de conducere – 139 de lei

Certificat de înmatriculare – 76 de lei

Autorizație de circulație provizorie – 25 de lei

Tarifele pentru documentele menționate, precum și cele aferente plăcilor cu număr de înmatriculare, pot fi achitate inclusiv prin intermediul stațiilor de plată SelfPay sau prin platforma ghiseul.ro.

Atenție la taxele plătite înainte de 15 septembrie!

O atenție deosebită trebuie acordată persoanelor care au achitat deja taxele pentru documentele auto, dar nu au utilizat aceste plăți până la intrarea în vigoare a noilor tarife.

Potrivit informării, taxele achitate anterior datei de 15 septembrie 2026 pentru eliberarea permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare și autorizațiilor de circulație provizorie, care nu au fost utilizate până la această dată, nu vor mai putea fi folosite după intrarea în vigoare a noilor tarife.

Banii nu sunt însă pierduți. Aceste sume vor putea fi restituite de R.A.-A.P.P.S., în baza unor cereri formulate și transmise de solicitanți către această instituție.

Excepție importantă pentru cei care au dosare de examinare

Există însă o excepție pentru persoanele care au achitat taxa aferentă dosarului de examinare pentru obținerea permisului de conducere înainte de 15 septembrie.

În cazul dosarelor de examinare înregistrate până la data de 15 septembrie 2026, taxele achitate anterior rămân valabile pe întreaga perioadă de valabilitate a dosarului de examinare.

Astfel, candidații care au un dosar de examinare înregistrat înainte de intrarea în vigoare a noilor tarife nu trebuie să achite din nou această taxă doar pentru că tarifele se modifică.

Data de 15 septembrie, esențială

Prin urmare, 15 septembrie 2026 este data de la care se aplică noile tarife și de la care trebuie acordată atenție modului în care au fost efectuate plățile anterior.

Cei care intenționează să solicite documente auto în perioada următoare trebuie să țină cont de noile valori și să verifice, înainte de efectuarea plății, tariful aplicabil și modalitatea de achitare.

Pentru candidații la examenul pentru permis, vestea importantă este că taxele aferente dosarelor de examinare înregistrate până la 15 septembrie rămân valabile pe perioada de valabilitate a dosarului.