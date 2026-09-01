ANUNȚ CONSTRUCȚII BOMEX SRL

CONSTRUCȚII BOMEX SRL, cu sediul în Loc. Medieșu Aurit, Str. Horea, Nr. 4, Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare, anunță publicul interesat asupra depunerii raportulului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Amenajare piscicolă cu valorificarea resursei de nisip și pietriș excavată din Perimetrul Băbășești”, propus a fi amplasat în Loc. Băbășești, extravilan, CF Nr. 102335 și 102337 Medieșu Aurit, Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare.

Tipul deciziei posibile luate de Direcția Județeană de Mediu Satu Mare poate fi emiterea sau respingerea acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/ B, Jud. Satu Mare, în zilele de luni-joi între orele 10-13 și la sediul titularului din Loc. Medieșu Aurit, Str. Horea, Nr. 4, Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare, în zilele de luni - joi între orele 8-16 și vineri intre orele 8-14. Documentele menționate sunt disponibile și la următoarea adresă de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro și pe pagina web a titularului. Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la data de 05.10.2026 de la orele 15 în sala de ședințe de la Primăria Comunei Medieșu Aurit, Loc. Medieșu Aurit, Str. Principală, Nr. 14, Com. Medieșu Aurit, Jud. Satu Mare.

Publicul interesat poate transmite comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, din Mun. Satu Mare, Str. Mircea cel Bătrân, Nr. 8/ B, Jud. Satu Mare, cod 440012, fax 0261-733500, e-mail office@djmsm.anmap.gov.ro, în zilele de luni-joi între orele 8-16.30 și vineri între orele 8-14, până la data dezbaterii publice.