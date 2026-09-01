Polițiștii sătmăreni au oprit două autoturisme la Carei și Bătarci, iar etilotestele au indicat valori alarmante

Două controale rutiere efectuate în cursul zilei de 31 august 2026 au dus la întocmirea unor dosare penale pentru conducere sub influența alcoolului. Într-unul dintre cazuri, polițiștii au descoperit că șoferul avea și dreptul de a conduce suspendat, în timp ce etilotestul a indicat o concentrație de 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Cele două cazuri au fost înregistrate la Carei și Bătarci, în cadrul acțiunilor desfășurate de polițiștii sătmăreni pentru creșterea siguranței rutiere.

0,78 mg/l alcool, la volan în Carei

Primul caz a fost înregistrat luni dimineața, în jurul orei 07:14, pe bulevardul 25 Octombrie din municipiul Carei.

Polițiștii rutieri din cadrul Poliției Municipiului Carei, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 52 de ani, din Carei.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a indicat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În acest caz, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

1,54 mg/l alcool și permis suspendat, la Bătarci

Un caz și mai grav a fost descoperit în aceeași zi, în jurul orei 23:20, pe Drumul Județean 109M, în localitatea Bătarci.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Gherța Mică au oprit un autoturism condus de un bărbat de 48 de ani, din Tarna Mare.

În urma verificărilor, oamenii legii au constatat că acesta avea suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice.

Situația s-a complicat și mai mult după testarea cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,54 mg/l alcool pur în aerul expirat, o valoare extrem de ridicată.

În cazul său, cercetările sunt continuate pentru două infracțiuni: conducerea unui vehicul pe drumurile publice având exercitarea dreptului de a conduce suspendată și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Peste 230 de sancțiuni într-o singură zi

Pe lângă cele două dosare penale, polițiștii sătmăreni au desfășurat, pe 31 august, ample activități pentru menținerea ordinii și siguranței publice.

În urma acțiunilor, au fost aplicate peste 60 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 19.000 de lei.

În paralel, polițiștii care au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale și pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier au aplicat peste 170 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 50.000 de lei.

În total, în numai o zi, polițiștii au aplicat peste 230 de sancțiuni, valoarea amenzilor depășind 69.000 de lei.

Siguranța cetățenilor, prioritatea polițiștilor sătmăreni

Acțiunile de control au ca obiectiv prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței participanților la trafic.

Cele două cazuri descoperite la Carei și Bătarci arată, însă, cât de periculoasă poate deveni combinația dintre alcool și conducerea unui autovehicul, mai ales atunci când șoferul are deja dreptul de a conduce suspendat.

Polițiștii sătmăreni transmit că activitățile de supraveghere și control vor continua pe drumurile din jud