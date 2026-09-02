Primăria Ardud a finalizat recepția unui bloc NZEB construit prin PNRR, destinat specialiștilor din educație, sănătate și administrație publică.

Un nou proiect important pentru dezvoltarea orașului Ardud a fost finalizat. Primarul Ovidiu Duma anunță recepția blocului NZEB – Near Zero Energy Building, o investiție realizată cu finanțare prin PNRR, care vine cu o miză importantă: atragerea și păstrarea specialiștilor de care comunitatea are nevoie.

Locuințe moderne pentru cei care aleg Ardudul

Noua clădire pune la dispoziție apartamente cu două camere, concepute pentru a oferi condiții moderne de locuire. Fiecare locuință dispune de baie, bucătărie și cămară, iar caracteristicile de eficiență energetică ale imobilului urmăresc reducerea consumului și asigurarea unui nivel ridicat de confort.

Locuințele sunt destinate, în special, specialiștilor din educație, sănătate și altor domenii de activitate din administrația publică, care își desfășoară sau își vor desfășura activitatea în Ardud.

Mai mult decât o clădire

Pentru administrația locală, investiția nu reprezintă doar construirea unui nou imobil, ci și o modalitate de a face orașul mai atractiv pentru profesioniști.

„Ne dorim ca acest proiect să fie mai mult decât un bloc nou. Ne dorim să fie o invitație adresată specialiștilor de care orașul nostru are nevoie: profesori, cadre medicale și alți profesioniști care pot contribui la dezvoltarea comunității noastre”, transmite primarul Ovidiu Duma.

Edilul subliniază că dezvoltarea unui oraș nu înseamnă doar drumuri, infrastructură și investiții, ci și oameni, oportunități și condiții bune pentru cei care aleg să trăiască și să muncească în comunitate.

Ardud vrea să păstreze specialiștii

Una dintre provocările administrațiilor locale este atragerea specialiștilor și, mai ales, convingerea acestora să rămână în comunitățile mai mici. Locuințele moderne puse la dispoziție prin astfel de proiecte pot reprezenta un avantaj important pentru cadrele didactice, personalul medical și alți profesioniști.

„Prin astfel de proiecte, construim un Ardud în care specialiștii să își dorească să vină, să rămână și să își construiască un viitor”, afirmă primarul orașului.

Un Ardud mai atractiv pentru viitor

Finalizarea blocului NZEB adaugă o nouă componentă strategiei de dezvoltare a orașului Ardud: crearea unor condiții care să susțină nu doar infrastructura locală, ci și dezvoltarea resursei umane.

„Ardud se dezvoltă. Ardud devine tot mai atractiv. Iar această investiție este încă un pas concret în această direcție”, este mesajul transmis de administrația locală.