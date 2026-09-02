Autospeciala SAJ Satu Mare avea semnalele acustice și luminoase pornite când a fost implicată în coliziune. Din fericire, nimeni nu a fost rănit

O ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare, aflată în misiune, a fost implicată miercuri dimineață într-un accident rutier produs pe DN19, în localitatea Moftinu Mic. Potrivit primelor verificări ale polițiștilor, o femeie de 50 de ani, din Carei, nu s-ar fi asigurat corespunzător înainte de a vira la stânga și a intrat în coliziune cu autospeciala. Accidentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Ambulanță aflată în misiune, implicată în accident

Evenimentul rutier a avut loc miercuri, 2 septembrie, în jurul orei 09:00, pe Drumul Național 19, în localitatea Moftinu Mic.

Polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Carei au fost sesizați prin apel la 112 cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, oamenii legii au stabilit că în accident au fost implicate un autoturism și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Satu Mare.

Autospeciala era condusă de un bărbat în vârstă de 28 de ani, din municipiul Satu Mare, și avea în funcțiune semnalele acustice și luminoase.

Virajul la stânga, momentul în care s-a produs impactul

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, autoturismul era condus de o femeie de 50 de ani, din municipiul Carei.

Din primele verificări, aceasta nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul efectuării unui viraj spre stânga, moment în care autoturismul a intrat în coliziune cu ambulanța aflată în misiune.

Impactul nu a avut consecințe asupra persoanelor implicate.

Nicio victimă, doar pagube materiale

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime omenești.

Atât conducătoarea autoturismului, cât și șoferul ambulanței au fost testați cu aparatul etilotest, iar rezultatele au fost negative.

În urma coliziunii au rezultat doar pagube materiale, iar polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Șoferița va fi sancționată contravențional

În urma verificărilor efectuate, polițiștii urmează să dispună sancționarea contravențională a femeii, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor aspectelor legate de producerea evenimentului rutier.

Accidentul readuce în atenție și necesitatea unei atenții sporite în trafic atunci când în apropiere circulă autospeciale de intervenție cu semnalele acustice și luminoase în funcțiune. În astfel de situații, fiecare secundă poate conta, iar acordarea priorității autospecialelor aflate în misiune poate face diferența între o intervenție care ajunge la timp și una întârziată.