Consiliul Județean Satu Mare face primul pas pentru digitalizarea administrației publice locale și pregătește integrarea sistemelor informatice în viitorul Cloud Regional Nord-Vest

Președintele Consiliului Județean Satu Mare, Pataki Csaba, a semnat contractul pentru serviciile de consultanță necesare pregătirii unui amplu proiect de digitalizare a administrației publice locale. Vor fi analizate sistemele informatice ale Consiliului Județean și ale celor 65 de primării partenere, de la echipamente și aplicații până la bazele de date și procedurile administrative utilizate în relația cu cetățenii.

65 de primării, analizate înaintea marelui pas spre digitalizare

Proiectul pregătit de Consiliul Județean Satu Mare urmărește să pună bazele unei administrații mai conectate, mai eficiente și mai ușor accesibile cetățenilor.

Primul pas este realizarea unei analize complexe a infrastructurii informatice existente la nivelul Consiliului Județean și în cele 65 de primării partenere.

Consultantul va analiza echipamentele utilizate, programele informatice existente și bazele de date gestionate de instituțiile publice locale.

Nu va fi verificată doar infrastructura tehnică. Analiza va urmări și modul în care sunt gestionate o serie de proceduri administrative esențiale pentru cetățeni.

Urbanismul, registrul agricol și taxele locale intră în analiză

Printre domeniile vizate se află urbanismul, registrul agricol, registratura, precum și activitatea privind taxele și impozitele locale.

Practic, analiza va trebui să arate cum funcționează în prezent sistemele informatice utilizate de administrațiile locale și, mai ales, cum pot fi acestea conectate într-un sistem regional integrat.

Obiectivul este ca datele și aplicațiile utilizate de diferitele instituții să poată comunica mai eficient între ele, eliminând pe cât posibil fragmentarea actuală a informațiilor.

Cloud Regional Nord-Vest, următoarea etapă

Un element central al proiectului îl reprezintă viitorul Cloud Regional Nord-Vest.

Prin integrarea sistemelor informatice locale în această infrastructură, administrațiile vor putea facilita schimbul de date între instituții și vor putea simplifica o serie de proceduri administrative.

Pentru cetățeni, miza este una importantă: o administrație mai digitalizată poate însemna servicii publice mai accesibile, mai puține drumuri la ghișee și o circulație mai rapidă a informațiilor între instituții.

În urma analizei se va stabili ce date pot fi transferate în viitorul sistem, ce aplicații informatice existente pot fi păstrate și care sunt soluțiile tehnologice ce trebuie dezvoltate sau achiziționate.

116.000 de lei pentru pregătirea proiectului

Pe baza rezultatelor analizei va fi pregătită documentația tehnică și financiară necesară pentru depunerea proiectului la ADR Nord-Vest.

Contractul de consultanță a fost semnat de Consiliul Județean Satu Mare cu firma Divali Consult Center.

Valoarea contractului este de 116.000 de lei.

Este, practic, etapa de pregătire a unui proiect mult mai amplu, care urmărește să conecteze administrațiile locale și să creeze premisele unei gestionări moderne a datelor și serviciilor publice.

Administrația sătmăreană face pasul spre o infrastructură digitală comună

Digitalizarea administrației nu mai înseamnă doar achiziționarea unor calculatoare sau mutarea unor formulare în mediul online. Proiectul pregătit la nivelul județului Satu Mare vizează integrarea infrastructurii informatice, a bazelor de date și a aplicațiilor utilizate de zeci de administrații locale.

Cele 65 de primării partenere vor fi analizate în această etapă, iar concluziile vor sta la baza documentației pentru viitoarea finanțare.

Dacă proiectul va fi implementat, pasul următor ar putea însemna o administrație județeană și locală mai bine conectată, în care schimbul de informații între instituții să fie mai rapid, iar interacțiunea cetățeanului cu administrația să devină mai simplă și mai eficientă.