ACS Berveni pornește la drum în Liga 4 Sport •

Fotbalul renaște la Berveni!





După o perioadă în care fotbalul din Berveni a fost aproape să dispară, localitatea își regăsește echipa. Un nou club, ACS Berveni, a fost înființat și va evolua în noul sezon al Ligii a 4-a sătmărene.

Fosta echipă a localității, Stăruința, a renunțat la competiție, însă tradiția fotbalistică din Berveni continuă. În această vară s-a muncit nu doar la formarea echipei de seniori, ci și la revigorarea infrastructurii sportive și a sectorului juvenil.

La conducerea clubului se află Gnandt Szabolcs, iar una dintre cele mai importante mutări este revenirea acasă a lui Daniel Pașca, după 13 ani petrecuți la Ciumești, unde a fost atât jucător, cât și antrenor.

Acesta va avea un rol important în noul proiect: va pregăti echipa de seniori, va evolua ca jucător, dar se va ocupa și de grupele de copii U8, U12 și U15. Aproximativ 60 de copii din localitate sunt așteptați să facă parte din sectorul juvenil.

„După 13 ani mă întorc acasă. Dacă este nevoie de mine acasă și există planuri frumoase, de aceea vin la Berveni”, a declarat Daniel Pașca.

Aproximativ 90 la sută din lotul echipei de seniori este format din jucători cu legături cu Berveni, iar acesta este și unul dintre principiile noului proiect: formarea și promovarea jucătorilor locali.

Rezultatele imediate nu sunt principala prioritate. În prima parte a sezonului, stafful tehnic își propune să construiască un grup unit și o echipă pe care să se poată baza în anii următori.

ACS Berveni se pregătește cu două antrenamente pe săptămână, iar până acum a disputat un meci amical, cu Fortuna Căpleni.

Noul club este susținut în principal de administrația locală, conducerea sperând ca proiectului să i se alăture în viitor și oameni de afaceri din zonă.

Berveniul își redeschide astfel poarta către fotbal. Cu mulți jucători locali, cu accent pe copii și cu Daniel Pașca revenit acasă, ACS Berveni pornește la drum cu dorința de a reclădi, pas cu pas, fotbalul din comună.







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