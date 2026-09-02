Într-o postare pe Facebook, Sorin Grindeanu acuză PNL și USR că țin cu dinții de „funcții, bani și putere” și că nu se gândesc la interesul țării. Grindeanu a dat exemplul propriului partid, care se află în aproape aceeași situație ca PNL și USR, întrucât a pierdut o funcție în conducerea Senatului, cu toate acestea „nu blochează Parlamentul” și „nu inventează o criză politică„.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză PNL și USR că se victimizează după ce au pierdut două posturi în conducerea Camerei Deputaților în favoarea AUR și S.O.S România. Cele două formațiuni au anunțat că vor sesiza Curtea Constituțională și au boicotat ședințele Camerei.

„România nu are un Guvern. PNL și USR au însă alte urgențe: funcțiile, banii și puterea.

Au pierdut câte un post în conducerea Camerei Deputaților și au declanșat circul: boicot, acuzații, alianțe inventate peste noapte și, brusc, democrația este pusă în pericol. Totul pentru două funcții.

PSD a pierdut, la rândul său, o funcție în conducerea Senatului. Nu a blocat Parlamentul și nu a inventat o criză politică pentru un post în minus.

Dar, PNL și USR ne-au obișnuit deja cu minciuna ridicată la rang de argument, dublul standard transformat în principiu și lipsa de responsabilitate prezentată drept reformă. Regulile sunt bune cât timp le convin. Când rezultatul nu le mai convine este în pericol chiar democrația!

Dacă tot vorbesc despre alianțe, despre care alianță vorbesc? Despre cea cu partidul din mila căruia domnul Bolojan își prelungește abuziv șederea în scaunul de premier, după ce Guvernul său a fost demis de Parlament?

PNL și USR își plâng funcțiile, în timp ce românii așteaptă un Guvern. PSD își dorește să formeze o majoritate parlamentară pentru a da României un Guvern. Fiecare luptă pentru ce îl preocupă!„, a scris Sorin Grindeanu pe Facebook.

Reamintim că, pe 1 septembrie, în prima ședință de plen din noua sesiune de la Camerei Deputaților, PNL și USR au pierdut două funcții de conducere. Cele două posturi au fost alocate grupurilor S.O.S România și AUR.

Funcțiile și modul în care vor fi alocate fiecărui partid sunt următoarele:

Vicepreședinți: PSD, AUR, PNL, USR – câte o funcție

Secretari: PSD, AUR, minorități naționale, SOS România – câte o funcție

Chestori: PSD, AUR, UDMR – câte o funcție

Practic, liberalii și USR au rămas fără posturile de secretari alocate fiecărui partid, la începutul legislaturii.

Noii secretari ai Camerei Deputaților au fost numiți cu voturi de la PSD, UDMR, AUR, S.O.S România, Minoritățile Naționale, parlamentarii neafiliați și UPR.