Jimmy Mwanga, noul pariu al Olimpiei pentru atac!

Liga 2





- atacantul african ar putea debuta duminică împotriva lui Poli Timișoara

CSM Olimpia Satu Mare continuă să lucreze la întărirea lotului. Conducerea clubului sătmărean a promis că va mai aduce jucători, iar una dintre ultimele mutări este una care atrage atenția. La echipa pregătită de Alexandru Pelici a ajuns Jimmy Mwanga, un atacant de 27 de ani, cu dublă cetățenie, sud-africană și irlandeză.

Cu o înălțime de 1,91 metri, Mwanga poate reprezenta o soluție importantă pentru ofensiva Olimpiei. Atacantul născut la Johannesburg se află la prima experiență în România, însă are în spate o carieră internațională, cu experiențe în Statele Unite ale Americii, Cipru, Austria, China și Egipt.

Ultima echipă pentru care a evoluat a fost Ghazl El Mahalla, din prima ligă a Egiptului. În sezonul 2025–2026, noua achiziție a Olimpiei a bifat 20 de partide și a marcat două goluri.

Un plus de forță pentru atacul lui Pelici

Venirea lui Jimmy Mwanga vine într-un moment în care CSM Olimpia are nevoie de soluții în ofensivă. Startul de sezon nu a fost cel dorit, iar echipa sătmăreană trebuie să găsească rapid rețeta pentru a începe să adune puncte.

Prin transferul atacantului sud-african, conducerea Olimpiei încearcă să ofere staffului tehnic o variantă în plus în compartimentul ofensiv. La 1,91 metri, Mwanga are un profil care poate fi util într-un campionat precum Liga 2, unde duelurile fizice și jocul aerian pot face diferența.

De altfel, experiența acumulată în mai multe campionate reprezintă un argument important pentru noul atacant al Olimpiei. Mwanga a trecut prin fotbalul din SUA, Cipru, Austria, China și Egipt, iar acum are ocazia să demonstreze și în România că poate fi o soluție pentru echipa sătmăreană.

„Conducerea clubului nostru anunță transferul unui atacant cu experiență internațională, care va întări compartimentul ofensiv în sezonul 2026–2027”, a transmis CSM Olimpia Satu Mare la prezentarea jucătorului.

Lambru a plecat după mai puțin de două luni

În paralel cu venirea lui Mwanga, lotul Olimpiei a suferit și o modificare la capitolul plecări. Mijlocașul central Vlad Lambru, în vârstă de 19 ani, s-a despărțit de formația sătmăreană și a ajuns la SCM Zalău, în Liga 3.

Lambru venise la Satu Mare în luna iulie și a avut o experiență scurtă în tricoul galben-albastru. Tânărul mijlocaș a bifat o singură apariție oficială pentru Olimpia, în partida de Cupa României cu CS Minaur Baia Mare.

„Clubul nostru îi mulțumește lui Vlad Lambru pentru perioada petrecută la Satu Mare. Mijlocașul de 19 ani a bifat o singură apariție oficială pentru echipa noastră, în partida de Cupa României cu CS Minaur Baia Mare. Îți mulțumim, Vlad, și mult succes în continuare!”, a transmis clubul.

Pentru Lambru, transferul la SCM Zalău poate reprezenta oportunitatea de a evolua mai mult și de a acumula experiență, în timp ce Olimpia își continuă reconstrucția lotului pentru sezonul de Liga 2.

Duminică, primul test pentru noul atacant?

CSM Olimpia Satu Mare are nevoie de puncte, dar și de un restart după un început dificil de campionat. După primele cinci etape, formația lui Alexandru Pelici are două puncte, iar următorul meci se anunță unul extrem de important.

Duminică, Olimpia primește vizita celor de la Poli Timișoara, într-un duel în care sătmărenii vor încerca să obțină prima victorie a sezonului.

Iar partida ar putea aduce și debutul lui Jimmy Mwanga în tricoul Olimpiei. Atacantul a venit la Satu Mare pentru a ajuta echipa să înscrie mai mult și să urce în clasament, iar suporterii așteaptă deja să vadă la lucru noua achiziție.

Partida CSM Olimpia Satu Mare – Poli Timișoara se va disputa duminică, de la ora 12:30, și va fi transmisă în direct de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rămâne de văzut dacă Alexandru Pelici va decide să-l arunce în luptă încă din primul minut pe Jimmy Mwanga sau dacă noul atacant va fi introdus pe parcurs. Cert este că, după un start complicat, Olimpia are nevoie de toate armele disponibile pentru a schimba cât mai repede cursul sezonului.

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