O expoziție-eveniment va readuce în atenția publicului personalitatea ierarhului și cei 89 de ani de la zidirea Catedralei Ortodoxe din Satu Mare

Catedrala Ortodoxă din Satu Mare va găzdui, în 6 septembrie 2026, o expoziție omagială dedicată Episcopului Nicolae Popovici, unul dintre ierarhii importanți ai Bisericii Ortodoxe Române, într-un moment aniversar care readuce în prim-plan istoria și patrimoniul spiritual al comunității sătmărene.

O expoziție dedicată unei personalități marcante

„Episcop Nicolae Popovici – 90 de ani de la înscăunare” este titlul expoziției omagiale care va fi vernisată duminică, 6 septembrie 2026, de la ora 12.00, la Catedrala Ortodoxă din Satu Mare.

Evenimentul propune publicului o incursiune în istoria Bisericii Ortodoxe și în parcursul unei personalități ecleziale care și-a legat activitatea de o perioadă importantă din evoluția vieții religioase și comunitare.

Prin documentele, imaginile și materialele prezentate, expoziția urmărește să păstreze vie memoria Episcopului Nicolae Popovici și să ofere vizitatorilor posibilitatea de a descoperi mai îndeaproape o pagină importantă din istoria bisericească.

89 de ani de la piatra fundamentală a Catedralei Ortodoxe

Unul dintre reperele centrale ale expoziției îl constituie și împlinirea a 89 de ani de la punerea pietrei fundamentale la Catedrala Ortodoxă din Satu Mare.

Ridicarea unui asemenea lăcaș de cult a reprezentat un moment deosebit pentru comunitatea ortodoxă sătmăreană, iar evocarea acestuia, la aproape nouă decenii distanță, oferă evenimentului o importantă dimensiune istorică și simbolică.

Catedrala nu este doar un spațiu destinat vieții liturgice, ci și un reper al orașului, păstrând în zidurile și memoria sa povești, oameni și momente care au traversat generații.

Expoziția propune, astfel, o legătură între trecut și prezent, între personalitatea ierarhului omagiat și istoria comunității care a contribuit la construirea și păstrarea acestui important edificiu religios.

O invitație la redescoperirea istoriei

Organizatorii își propun ca expoziția să fie mai mult decât o simplă prezentare de documente și imagini. Este o invitație adresată publicului de a redescoperi oameni și momente care au contribuit la conturarea identității spirituale și culturale a zonei.

Pentru cei interesați de istoria locală, de patrimoniul religios sau de personalitățile care au marcat evoluția Bisericii Ortodoxe, evenimentul reprezintă o oportunitate de a privi trecutul prin prisma unor mărturii care păstrează memoria unei epoci.

Într-o perioadă în care patrimoniul istoric este tot mai important pentru înțelegerea identității unei comunități, asemenea expoziții contribuie la recuperarea și transmiterea memoriei către generațiile tinere.

Vernisajul, duminică la Catedrala Ortodoxă

Vernisajul expoziției omagiale va avea loc duminică, 6 septembrie 2026, începând cu ora 12.00, la Catedrala Ortodoxă din Satu Mare.

Proiectul este realizat de Pr. Dorel Octavian Rusu, Adrian Nicolae Petcu și dr. Cristina Liana Pușcaș, cu sprijinul instituțiilor și organizațiilor menționate pe afișul oficial al evenimentului: Muzeul Țării Crișurilor Oradea – Complex Muzeal, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea și Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului.

Expoziția „Episcop Nicolae Popovici – 90 de ani de la înscăunare” se anunță, astfel, drept un moment de reflecție asupra istoriei bisericești și asupra patrimoniului spiritual al Sătmarului, oferind publicului șansa de a redescoperi o personalitate și o epocă ale căror urme continuă să fie păstrate în memoria comunității.



