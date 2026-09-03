Fostul prefect și viceprimar al municipiului Satu Mare le-a mulțumit tuturor celor care au fost alături de familie la despărțirea de Victoria Elisabeta Roca

Familia Roca a trecut printr-un moment de profundă durere miercuri, 2 septembrie, când dr. Victoria Elisabeta Roca, medic primar de Medicină de Urgență la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, a fost condusă pe ultimul drum. La scurt timp după înmormântare, soțul său, Radu Roca, fost prefect al județului Satu Mare și fost viceprimar al municipiului, a transmis un mesaj de mulțumire tuturor celor care au fost alături de familie.

Un ultim drum, înconjurat de rugăciune

Slujba Înmormântării credincioasei Dr. Victoria Elisabeta Roca a fost săvârșită miercuri, 2 septembrie 2026, de la ora 13.00, la Capela Parohiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din municipiul Satu Mare.

Cu binecuvântarea și din încredințarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, slujba Prohodirii a fost oficiată de Preacuviosul Părinte Arhimandrit Dr. Ioachim Tomoiagă, Consilier și Delegat Eparhial, împreună cu un sobor de preoți.

Victoria Elisabeta Roca s-a stins din viață după o lungă și grea suferință, lăsând în urmă familia, colegii și oamenii care au cunoscut-o și au apreciat-o.

Un medic dedicat, care a slujit oamenii

Dr. Victoria Elisabeta Roca a fost medic primar de Medicină de Urgență în cadrul Unității de Primire Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Satu Mare.

Activitatea sa profesională a fost legată de una dintre cele mai solicitante specializări medicale, acolo unde fiecare clipă poate conta, iar medicii sunt chemați să ia decizii rapide în situații-limită.

Plecarea sa lasă un gol atât în familie, cât și în rândul celor care i-au fost colegi și al pacienților pe care i-a îngrijit de-a lungul carierei.

„Vă mulțumim din suflet tuturor”

După înmormântare, Radu Roca a transmis un mesaj emoționant celor care au ales să fie alături de familie în aceste zile grele.

„Vă mulțumim din suflet tuturor celor care ați fost alături de noi în aceste momente”, a transmis Radu Roca.

Fostul prefect de Satu Mare a mărturisit că mesajele de susținere și prezența celor apropiați au reprezentat o importantă sursă de alinare pentru familie.

„Gândurile voastre bune și căldura pe care ne-ați arătat-o în aceste momente grele au fost o sursă de alinare. Vă suntem profund recunoscători că ați onorat memoria celei care a plecat dintre noi mult prea devreme”, a mai transmis acesta.

„Dumnezeu să o odihnească în pace!”

În mesajul său, Radu Roca a ales să le mulțumească tuturor celor care au respectat memoria soției sale și au fost alături de familie în momentul despărțirii.

Victoria Elisabeta Roca a fost condusă pe ultimul drum în cadrul unei slujbe în care rugăciunea și reculegerea au însoțit familia și pe cei veniți să-i aducă un ultim omagiu.

„Dumnezeu să o odihnească în pace!”, a fost mesajul transmis de Radu Roca la finalul acestor zile de profundă durere.

Pentru familia Roca începe acum perioada grea a despărțirii, iar amintirea Victoriei Elisabeta Roca va rămâne legată de viața familiei sale, de profesia căreia i s-a dedicat și de oamenii cărora le-a fost alături.

Dumnezeu să o ierte și să o odihnească! Veșnica ei pomenire!



