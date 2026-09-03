



Török Francisc, fost subprefect al județului Satu Mare și una dintre personalitățile importante ale administrației și agriculturii sătmărene, a încetat din viață la vârsta de 81 de ani.

De-a lungul carierei sale dedicate comunității, Török Francisc a ocupat, în anul 1996, funcția de subprefect al județului Satu Mare. De asemenea, a condus Direcția Agricolă Județeană, remarcându-se prin experiența și profesionalismul său în domeniul agriculturii.

Acesta a deținut și funcții guvernamentale în cadrul Ministerului Agriculturii, contribuind la elaborarea și aplicarea politicilor agricole atât la nivel național, cât și local.

Activitatea sa profesională a fost completată de o implicare socială susținută. În calitate de președinte al Uniunii Producătorilor Agricoli din Județul Satu Mare, Török Francisc a reprezentat interesele fermierilor și a susținut dezvoltarea sectorului agricol sătmărean.

Prin întreaga sa activitate, fostul subprefect a lăsat o amprentă importantă asupra comunității, fiind apreciat și respectat de colegi, colaboratori și de cei care l-au cunoscut.

„Instituția Prefectului Județul Satu Mare adresează sincere condoleanțe familiei îndoliate! Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au transmis reprezentanții instituției.