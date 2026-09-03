



Comisarii pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare au aplicat, în luna august, 141 de amenzi în valoare totală de 591.000 de lei, în urma controalelor efectuate la 146 de operatori economici din județ. Printre neregulile descoperite se numără jucării periculoase, produse alimentare expirate, spații insalubre și echipamente necorespunzătoare.

În perioada 1–31 august 2026, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Satu Mare a desfășurat mai multe acțiuni de control în baza tematicilor naționale stabilite de ANPC. Verificările au vizat, printre altele, siguranța jucăriilor, parcurile și locurile de joacă, comerțul și serviciile din mediul rural, unitățile de alimentație publică, fructele și legumele, produsele din plastic, benzinăriile, ștrandurile și zonele de agrement.

În total, au fost verificați 146 de operatori economici. Comisarii au aplicat:

141 de amenzi contravenționale, în valoare de 591.000 de lei;

74 de avertismente;

oprirea definitivă de la comercializare a unor produse în valoare de 24.264 de lei;

oprirea temporară de la comercializare a unor produse în valoare de 60.524 de lei.

Valoarea totală a produselor verificate a depășit 560.000 de lei. În cazul unui operator economic a fost dispusă oprirea temporară a prestării serviciilor, până la remedierea deficiențelor constatate.

Jucării periculoase și produse alimentare expirate

Printre cele mai grave nereguli s-a numărat comercializarea unor jucării periculoase, precum produse de tip slime, lasere și squishy, notificate la nivel european prin sistemul Safety Gate.

Inspectorii au mai găsit jucării fără avertismentele obligatorii privind utilizarea în siguranță, precum și produse ale căror ambalaje nu aveau informațiile traduse în limba română.

În unitățile de alimentație publică au fost descoperite blocuri alimentare întreținute necorespunzător, cu acumulări de impurități, grăsime și resturi alimentare. De asemenea, nu erau respectate temperaturile de depozitare pentru carne, sosuri și băuturi, iar unele produse alimentare aveau data-limită de consum depășită.

Comisarii au constatat și existența unor agregate frigorifice deteriorate, cu depuneri de gheață și impurități, precum și utilizarea unor ustensile și echipamente uzate, cu rugină, resturi alimentare și depuneri de arsură. Unele produse nu aveau elementele necesare de identificare și caracterizare pentru asigurarea trasabilității.

Pericole și în spațiile de agrement

Nereguli au fost găsite și în spațiile de agrement, unde anumite instalații aveau componente sau elemente de siguranță lipsă. Inspectorii au identificat și elemente metalice care puteau reprezenta un pericol de accidentare pentru utilizatori.

Alte abateri au vizat lipsa verificării metrologice a mijloacelor de măsurare, neafișarea prețurilor și a programului de funcționare, lipsa autorizațiilor și informarea incompletă a consumatorilor. Unii operatori nu aveau afișate placheta privind Soluționarea Alternativă a Litigiilor și informațiile referitoare la „Telefonul Consumatorului”.

Reprezentanții CJPC Satu Mare anunță că verificările vor continua, iar în cazul neregulilor vor fi luate măsurile necesare pentru protejarea consumatorilor.

Reclamațiile pot fi depuse la sediul CJPC Satu Mare de pe strada Gheorghe Lazăr nr. 3, la numerele de telefon 021 9551și 0377.755.361, prin intermediul platformei disponibile pe www.anpc.ro sau prin e-mail, la adresa secretariat.satumare@anpc.ro.