







Universitatea Hyperion din București, prin Facultatea de Științe Economice – Filiala Satu Mare, organizează înscrieri pentru anul universitar 2026–2027. Activitatea filialei se desfășoară în incinta Colegiului Național „Mihai Eminescu”.





Candidații se pot înscrie la specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, programul de studii având o durată de trei ani. Înscrierile se desfășoară în limita locurilor disponibile, până la data de 28 septembrie 2026.





Programul de studiu are loc după-masa, fiind o oportunitate perfectă pentru studenții care probabil au alte activități în timpul zilei.



