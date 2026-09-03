Curse speciale pentru elevii din Satu Mare, din 7 septembrie. Vezi traseele și orele de plecare

Locale 03.09.2026 10:04
Curse speciale pentru elevii din Satu Mare, din 7 septembrie. Vezi traseele și orele de plecare


Odată cu începerea noului an școlar, Transurban Satu Mare reia cursele dedicate elevilor. Autobuzele vor circula din nou începând de luni, 7 septembrie, după ce serviciul a fost suspendat la finalul anului școlar precedent.

Pentru a ajunge la timp la unitățile de învățământ, elevii pot utiliza atât cursele școlare speciale, cât și mai multe linii obișnuite de transport public care deservesc principalele cartiere și instituții de învățământ din municipiu.

Cursele dedicate elevilor

  • CE1 – ora 7:15: DRM2 – Carpați 2 – Micro 17 – 14 Mai – Liceul „Nicolae Steinhardt”

  • 5E – ora 7:20: Metamob, strada Aurel Vlaicu – Piața Mare – strada Alexandru Ioan Cuza – Podul Decebal – Liceul German – Piața George Boitor – Carpați 2

  • 6E – ora 7:20: Uzina de Apă – strada Botizului – strada Gheorghe Doja

  • 7E – ora 7:10: strada Merilor – Micro 16 – Casa de Modă – Liceul German

  • 7IIE – ora 7:10: strada Spicului – Spitalul Județean – Micro 16 – Liceul „Nicolae Steinhardt”

  • CE7 – ora 7:05: strada Brândușa – Biblioteca Județeană – Liceul „Nicolae Steinhardt”, strada Deltei

  • CE7 – ora 7:25: strada Deltei – Casa de Modă – Liceul German

  • CE3 – ora 7:10: DRM2 – Micro 17 – Spitalul Județean – Liceul German

  • 17E – ora 7:20: Sătmărel – Liceul German – Liceul „Nicolae Steinhardt”

  • 22E – ora 7:15: DRM2 – Micro 17 – Centru – cartierul 14 Mai

  • 23E – ora 7:05: DRM2 – Micro 16 – Biblioteca Județeană

  • 29E – ora 7:10: DeLonghi – Podul Golescu – Casa de Modă – Liceul „Nicolae Steinhardt”

Alte linii utile pentru elevi

Elevii mai pot utiliza următoarele curse regulate:

  • Linia 1 – orele 7:15 și 7:30: strada Brândușa – Centru – Gara CFR

  • Linia 2B – ora 7:15: DRM – Carpați 2 – Centru – IPL

  • Linia 2B – ora 7:15: 14 Mai – Centru – Carpați 2 – DRM

  • Linia 2D – ora 7:30: 14 Mai – Centru – DRM

  • Linia 3 – ora 7:35: Carpați 2 – intrare Micro 17 – Kaufland Careiului – Piața Mare – Biblioteca Județeană – Piața de Vechituri – strada Barițiu – Aquastar

  • Linia 3II – ora 7:15: sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău – Centru – strada Gheorghe Barițiu – strada Gorunului

  • Linia 11 – ora 7:05: sediul Transurban – Liceul German – bulevardul Vasile Lucaciu – Piața Mică – Liceul „Nicolae Steinhardt”

  • Linia 11 – ora 7:30: Liceul „Nicolae Steinhardt” – Centru – bulevardul Cloșca – sediul Transurban

  • Linia 12 – ora 7:25: strada Zefirului – Centru – Liceul „Nicolae Steinhardt”

  • Linia 13 – ora 7:30: stația Brândușa – strada Alexandru Ioan Cuza – Liceul Economic

  • Linia 14 – ora 7:25: strada Ion Vidu – Centru – Gara CFR

  • Linia 15A – ora 7:15: strada Jubileului – Biblioteca Județeană – Casa de Modă

  • Linia 16 – ora 7:22: strada Ion Ghica, cartierul 14 Mai – Liceul „Nicolae Steinhardt” – Biblioteca Județeană – strada Careiului, stația Lebăda – Auchan

  • Linia 18D – ora 7:25: strada Șoimoșeni – strada Rodnei – Spitalul Vechi – Biblioteca Județeană – Piața Mare – strada Careiului, Fabrica de Pâine – Micro 17

  • Linia DRM9 – ora 7:15: strada Titulescu – Micro 16 – Micro 17

  • Linia DRM2 – ora 7:05: DRM1, strada Dorobanților – Micro 16

Elevii și părinții sunt îndemnați să verifice din timp stația de îmbarcare și ora de plecare și să aleagă traseul care asigură cea mai rapidă și sigură deplasare către școală.

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