



Odată cu începerea noului an școlar, Transurban Satu Mare reia cursele dedicate elevilor. Autobuzele vor circula din nou începând de luni, 7 septembrie, după ce serviciul a fost suspendat la finalul anului școlar precedent.

Pentru a ajunge la timp la unitățile de învățământ, elevii pot utiliza atât cursele școlare speciale, cât și mai multe linii obișnuite de transport public care deservesc principalele cartiere și instituții de învățământ din municipiu.

Cursele dedicate elevilor

CE1 – ora 7:15: DRM2 – Carpați 2 – Micro 17 – 14 Mai – Liceul „Nicolae Steinhardt”

5E – ora 7:20: Metamob, strada Aurel Vlaicu – Piața Mare – strada Alexandru Ioan Cuza – Podul Decebal – Liceul German – Piața George Boitor – Carpați 2

6E – ora 7:20: Uzina de Apă – strada Botizului – strada Gheorghe Doja

7E – ora 7:10: strada Merilor – Micro 16 – Casa de Modă – Liceul German

7IIE – ora 7:10: strada Spicului – Spitalul Județean – Micro 16 – Liceul „Nicolae Steinhardt”

CE7 – ora 7:05: strada Brândușa – Biblioteca Județeană – Liceul „Nicolae Steinhardt”, strada Deltei

CE7 – ora 7:25: strada Deltei – Casa de Modă – Liceul German

CE3 – ora 7:10: DRM2 – Micro 17 – Spitalul Județean – Liceul German

17E – ora 7:20: Sătmărel – Liceul German – Liceul „Nicolae Steinhardt”

22E – ora 7:15: DRM2 – Micro 17 – Centru – cartierul 14 Mai

23E – ora 7:05: DRM2 – Micro 16 – Biblioteca Județeană

29E – ora 7:10: DeLonghi – Podul Golescu – Casa de Modă – Liceul „Nicolae Steinhardt”

Alte linii utile pentru elevi

Elevii mai pot utiliza următoarele curse regulate:

Linia 1 – orele 7:15 și 7:30: strada Brândușa – Centru – Gara CFR

Linia 2B – ora 7:15: DRM – Carpați 2 – Centru – IPL

Linia 2B – ora 7:15: 14 Mai – Centru – Carpați 2 – DRM

Linia 2D – ora 7:30: 14 Mai – Centru – DRM

Linia 3 – ora 7:35: Carpați 2 – intrare Micro 17 – Kaufland Careiului – Piața Mare – Biblioteca Județeană – Piața de Vechituri – strada Barițiu – Aquastar

Linia 3II – ora 7:15: sediul Transurban, strada Gara Ferăstrău – Centru – strada Gheorghe Barițiu – strada Gorunului

Linia 11 – ora 7:05: sediul Transurban – Liceul German – bulevardul Vasile Lucaciu – Piața Mică – Liceul „Nicolae Steinhardt”

Linia 11 – ora 7:30: Liceul „Nicolae Steinhardt” – Centru – bulevardul Cloșca – sediul Transurban

Linia 12 – ora 7:25: strada Zefirului – Centru – Liceul „Nicolae Steinhardt”

Linia 13 – ora 7:30: stația Brândușa – strada Alexandru Ioan Cuza – Liceul Economic

Linia 14 – ora 7:25: strada Ion Vidu – Centru – Gara CFR

Linia 15A – ora 7:15: strada Jubileului – Biblioteca Județeană – Casa de Modă

Linia 16 – ora 7:22: strada Ion Ghica, cartierul 14 Mai – Liceul „Nicolae Steinhardt” – Biblioteca Județeană – strada Careiului, stația Lebăda – Auchan

Linia 18D – ora 7:25: strada Șoimoșeni – strada Rodnei – Spitalul Vechi – Biblioteca Județeană – Piața Mare – strada Careiului, Fabrica de Pâine – Micro 17

Linia DRM9 – ora 7:15: strada Titulescu – Micro 16 – Micro 17

Linia DRM2 – ora 7:05: DRM1, strada Dorobanților – Micro 16

Elevii și părinții sunt îndemnați să verifice din timp stația de îmbarcare și ora de plecare și să aleagă traseul care asigură cea mai rapidă și sigură deplasare către școală.