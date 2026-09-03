Investiție verde la Spitalul Județean Satu Mare: 262 de panouri fotovoltaice vor reduce costurile cu energia

Locale 03.09.2026 13:38
Investiție verde la Spitalul Județean Satu Mare: 262 de panouri fotovoltaice vor reduce costurile cu energia


Lucrările pentru instalarea unui amplu sistem fotovoltaic la Spitalul Județean de Urgență Satu Mare sunt în plină desfășurare. Investiția cuprinde montarea a 262 de panouri solare și a trei invertoare, sistemul urmând să aibă o putere instalată de 159,82 kWp.

Noua instalație va permite producerea energiei electrice din surse regenerabile și va contribui la reducerea semnificativă a cheltuielilor cu energia ale celei mai importante unități medicale din județ.

„Investițiile în infrastructura medicală nu înseamnă doar modernizarea clădirilor și achiziționarea de echipamente, ci și găsirea unor soluții inteligente pentru reducerea costurilor de funcționare. Prin instalarea celor 262 de panouri fotovoltaice, Spitalul Județean va produce energie verde și va putea folosi economiile realizate în beneficiul pacienților și al personalului medical. Este un pas concret spre un sistem medical mai eficient, mai sustenabil și mai atent la modul în care sunt utilizate resursele publice”, a declarat Cătălin Filip, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare.

Investiția este realizată prin proiectul SMART ENERGY, implementat sub coordonarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare.

Proiectul are o valoare totală de 625.471,86 euro, din care 562.924,67 euro reprezintă finanțare europeană acordată prin Programul Interreg VI-A NEXT Ungaria–Slovacia–România–Ucraina.

Prin această investiție, administrația județeană urmărește reducerea consumului de energie convențională, diminuarea costurilor suportate de spital și creșterea utilizării surselor regenerabile în instituțiile publice din județul Satu Mare.

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