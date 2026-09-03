



Administratorul public al municipiului Satu Mare, Maskulik Csaba, a susținut astăzi o nouă sesiune de audiențe, în cadrul căreia a discutat direct cu cetățenii despre problemele semnalate de aceștia.

Sătmărenii prezenți au primit sprijin pentru soluționarea problemelor care intră în competența administrației publice locale, precum și îndrumări în cazurile care necesită implicarea altor instituții sau parcurgerea unor proceduri suplimentare.

Persoanele care doresc să se înscrie în audiență o pot face la Serviciul Informare și Relații Publice din cadrul Primăriei Municipiului Satu Mare, camera 5, sau online, accesând pagina dedicată programărilor.

Totodată, prin intermediul platformei Satu Mare CITY Portal, cetățenii pot comunica rapid cu administrația locală, pot accesa serviciile disponibile și pot transmite sesizări privind problemele din municipiu.