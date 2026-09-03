



Două dosare penale pentru infracțiuni la regimul rutier au fost deschise de polițiștii sătmăreni, după două incidente petrecute în noaptea de 2 spre 3 septembrie.

Primul caz a avut loc marți seara, în jurul orei 21:45, pe strada 1 Iunie din Negrești-Oaș. Polițiștii rutieri au fost sesizați prin 112 cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu pagube materiale.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, un tânăr de 23 de ani din Negrești-Oaș, aflat la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un magazin alimentar.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Surpriza a venit însă în urma verificărilor efectuate de polițiști: tânărul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Oamenii legii continuă cercetările pentru conducerea unui vehicul fără permis.

Un al doilea caz a fost înregistrat câteva ore mai târziu. Miercuri, 3 septembrie, în jurul orei 00:28, polițiștii Secției de Poliție Rurală Petrești au oprit pentru control, pe strada Unirii din Pișcolt, un autoturism condus de un bărbat de 27 de ani din localitate.

În urma testării cu aparatul etilotest, acesta a indicat o concentrație de 0,52 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Și în acest caz a fost deschis un dosar penal, cercetările fiind continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.