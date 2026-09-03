Unitățile de învățământ din municipiul Satu Mare se află în ultimele zile de pregătire înainte de începerea noului an școlar. Autoritățile locale anunță că sunt făcute ultimele intervenții necesare pentru ca elevii să revină în școli în condiții cât mai bune.

Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, a transmis că obiectivul administrației locale este ca fiecare copil să găsească, odată cu revenirea la cursuri, o școală curată, sigură și primitoare.

Investițiile realizate de Primăria Municipiului Satu Mare, alături de implicarea cadrelor didactice și a părinților, urmăresc îmbunătățirea constantă a condițiilor oferite elevilor în unitățile de învățământ din oraș.

„Ne dorim ca fiecare copil să găsească o școală curată, sigură și primitoare, în care să învețe cu drag și să se dezvolte frumos. Prin investițiile realizate de Primăria Municipiului Satu Mare și prin implicarea cadrelor didactice și a părinților, îmbunătățim constant condițiile din unitățile de învățământ ale orașului. Educația rămâne una dintre cele mai importante investiții în viitorul comunității noastre”, a transmis viceprimarul Cristina Tămășan Ilieș.

Cu această ocazie, viceprimarul le-a transmis și un mesaj elevilor și profesorilor înaintea debutului noului an școlar.

„Le doresc tuturor elevilor un an plin de reușite, iar cadrelor didactice multă putere de muncă, răbdare și satisfacții!”, a transmis Cristina Tămășan Ilieș.