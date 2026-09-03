



Polițiștii sătmăreni îl caută pe Ciocan Vasile, în vârstă de 66 de ani, din localitatea Certeze. Bărbatul a plecat de acasă în dimineața zilei de 2 septembrie și nu a mai revenit.

Dispariția sa a fost semnalată Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în data de 3 septembrie.

Bărbatul are aproximativ 1,75 metri înălțime, o greutate de aproximativ 65 de kilograme și ochii albaștri.

La momentul plecării, acesta purta pantaloni negri, un tricou negru, pantofi negri și o șapcă albastră. Avea asupra sa și un ghiozdan de culoare neagră.

Persoanele care l-au văzut sau care dețin informații ce ar putea contribui la găsirea lui sunt rugate să apeleze imediat numărul unic de urgență 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.