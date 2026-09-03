Unirea Tășnad are meci greu acasă cu Sănătatea lui Miriuță

Sport 03.09.2026 19:25
Unirea Tășnad are meci greu acasă cu Sănătatea lui Miriuță
    Unirea Tășnad va juca sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din actualul sezon. Echipa antrenată de cuplul Mihai Sabău-Cosmin Iuhas va întâlni în etapa a 2-a a seriei a 8-a a ligii a 3-a pe Sănătatea Cluj.
    Trupa antrenată de Vasile Miriuță vine la Tășnad după un debut convingător, 5-0 acasă cu Academia Transilvania Sport Oradea în vreme ce Unirea a pierdut clar, 0-3 la Crișul Sântandrei.

Vineri, 4 septembrie, ora 17:00
Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Bihorul Beiuș
Unirea Dej – SCM Zalău
Sâmbătă, 5 septembrie, ora 17:00
CSM Sighet – Crișul Sântandrei
Transilvania Sport Academy – Lotus Băile Felix
Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj
Minaur Baia Mare – Academica Recea

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