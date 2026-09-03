Unirea Tășnad are meci greu acasă cu Sănătatea lui Miriuță Sport •

Unirea Tășnad va juca sâmbătă de la ora 17 primul meci pe teren propriu din actualul sezon. Echipa antrenată de cuplul Mihai Sabău-Cosmin Iuhas va întâlni în etapa a 2-a a seriei a 8-a a ligii a 3-a pe Sănătatea Cluj.

Trupa antrenată de Vasile Miriuță vine la Tășnad după un debut convingător, 5-0 acasă cu Academia Transilvania Sport Oradea în vreme ce Unirea a pierdut clar, 0-3 la Crișul Sântandrei.



Vineri, 4 septembrie, ora 17:00

Academia de Fotbal Viitorul Cluj – Bihorul Beiuș

Unirea Dej – SCM Zalău

Sâmbătă, 5 septembrie, ora 17:00

CSM Sighet – Crișul Sântandrei

Transilvania Sport Academy – Lotus Băile Felix

Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj

Minaur Baia Mare – Academica Recea





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