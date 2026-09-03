Luni dimineață, străzile orașului vor avea din nou un ritm aparte. Ghiozdane, haine pregătite de cu seară, buchete de flori, părinți grăbiți, aglomerație și copii care se vor îndrepta spre școli vor readuce în oraș atmosfera specifică începutului de an școlar.

Pentru unii va fi o revenire la rutina cunoscută, după săptămânile de vacanță. Pentru alții, însă, ziua de luni va rămâne mult timp în memorie.

Cei mai mici vor păși pentru prima dată într-o sală de clasă, cu emoția primei întâlniri cu învățătoarea și cu noii colegi. Unii vor intra curioși și nerăbdători pe poarta școlii, alții poate cu mâna strânsă de cea a mamei sau a tatălui și cu dorința ca vacanța să mai fi durat măcar câteva zile.

Emoții mari îi așteaptă și pe absolvenții clasei a VIII-a. Pentru ei începe o etapă complet nouă: prima zi de liceu, profesori noi, colegi noi și, pentru mulți, un mediu cu totul diferit de cel în care și-au petrecut ultimii opt ani. Dar începutul școlii nu este trăit doar de elevi. Luni dimineață vor avea emoții și părinții. Pentru cei care își conduc copilul pentru prima dată la școală, momentul marchează începutul unei perioade importante din viața familiei. Iar pentru părinții celor care intră la liceu, noul an aduce conștientizarea faptului că cei mici nu mai sunt chiar atât de mici.

Și profesorii se întorc în fața elevilor. După pregătirea claselor, a materialelor și a activităților pentru noul an, clopoțelul va marca revenirea la lecții, teme, evaluări, dar și la relațiile care se construiesc zi de zi între profesori și copii.

Orașul însuși se schimbă odată cu începerea școlii. Diminețile devin mai aglomerate, stațiile se umplu, în jurul unităților de învățământ reapare agitația, iar vocile copiilor se aud din nou pe străzi. Luni începe din nou școala. Iar odată cu ea, după liniștea vacanței de vară, orașul prinde din nou viață.



