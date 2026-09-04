Patru zile de rugăciune, joc, creativitate, călătorie și comuniune, în cadrul proiectului „Vacanța de vară în pridvorul bisericii”

Vacanța de vară s-a încheiat frumos pentru copiii din Gelu, județul Satu Mare, care au avut parte de o experiență aparte în cadrul proiectului „Vacanța de vară în pridvorul bisericii”, inițiativă ajunsă la cea de-a doua ediție. Timp de patru zile, în lunile iulie, august și septembrie, curtea bisericii și apoi locurile încărcate de spiritualitate din Țara Lăpușului au devenit spații ale întâlnirii, descoperirii și bucuriei.

Organizat cu implicarea preotului paroh Marius Bota, proiectul a adus împreună copii, părinți, cadre didactice și voluntari, într-o serie de activități prin care vacanța a căpătat o altă dimensiune: una în care joaca s-a împletit cu rugăciunea, creativitatea cu tradiția, iar aventura cu apropierea de valorile creștine.

În pridvorul bisericii, vacanța a prins culoare

Primele două zile ale proiectului s-au desfășurat în luna iulie, chiar în curtea bisericii.

Copiii au participat la momente de rugăciune și pricesne, dar și la numeroase activități recreative și creative. Au desenat, s-au jucat și au confecționat brățări, transformând curtea bisericii într-un loc în care fiecare copil a putut să se bucure, să creeze și să fie alături de ceilalți.

Dincolo de activitățile concrete, întâlnirile au avut un mesaj simplu și important: biserica este și un loc al comunității, al apropierii dintre oameni și al formării celor mai tineri membri ai ei.

O excursie printre locurile credinței

În luna august, proiectul a ieșit din granițele comunității din Gelu și i-a purtat pe participanți într-o excursie în Țara Lăpușului.

Destinațiile au fost trei importante așezăminte monahale: Mănăstirea Rohia, Mănăstirea Rohiița și Mănăstirea Lăpușul Românesc.

Aproximativ 37 de persoane, deplasate cu opt mașini, au pornit la drum pentru o zi în care călătoria a devenit și o experiență de cunoaștere și apropiere de patrimoniul spiritual.

Pentru copii, astfel de momente înseamnă mai mult decât o simplă excursie. Sunt ocazii de a vedea locuri despre care poate au auzit acasă sau la biserică, de a descoperi tradiții și povești și, mai ales, de a trăi împreună experiențe care se transformă în amintiri.

Un foc de tabără, pentru finalul unei veri frumoase

Ultima activitate a proiectului s-a desfășurat în 3 septembrie, când participanții s-au reunit pentru un picnic și un foc de tabără.

A fost momentul potrivit pentru a încheia o vară în care copiii au avut parte de rugăciune, joc, activități creative și o călătorie într-o zonă cu o puternică încărcătură spirituală.

În jurul focului de tabără, toate aceste experiențe s-au adunat într-o singură amintire: aceea a unei veri petrecute împreună.

O comunitate care investește în copii

Poate cea mai importantă reușită a proiectului este faptul că, în jurul copiilor, s-a format o adevărată echipă.

Părinții, voluntarii și cadrele didactice s-au implicat în desfășurarea activităților, contribuind la buna organizare și la atmosfera creată pe parcursul întregului proiect.

La final, preotul paroh Marius Bota a adresat mulțumiri copiilor, părinților, voluntarilor și cadrelor didactice care s-au implicat în implementarea celei de-a doua ediții a proiectului.

„Vacanța de vară în pridvorul bisericii” demonstrează că, atunci când oamenii unei comunități se adună în jurul unui scop frumos, chiar și câteva zile pot deveni o experiență cu adevărat memorabilă.

Iar pentru copiii din Gelu, vacanța aceasta nu s-a terminat pur și simplu odată cu începutul toamnei. A rămas în urmă cu rugăciuni, cântece, desene, jocuri, brățări, drumuri, mănăstiri, prietenii și un foc de tabără.

O poveste frumoasă, construită împreună, în pridvorul bisericii.



