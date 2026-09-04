Se joacă în weekend. Delegări

Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 1
Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:
CSM Olimpia II - Turul Micula
ORA: 17:00-seniori
A: Bathory Ştefan
A1: Juhasz Tibor
A2: Ardelean Vlad
Obs. Boc Aurel
Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:
CSM Victoria Carei - Oaşul 1969
ORA: 15:00-seniori / 17:00-juniori
A: Kopriva Zsolt
A1: Kopriva Tamas
A2: Sician Mihai
Obs. Năstruţ Liviu
Voinţa Lazuri - Talna Oraşu Nou
ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori
A: Bathory Ştefan
A1: Nagy Norbert
A2: Mureşan Matei
Obs. Gherasim Alexandru
Recolta Dorolţ - Someşul Odoreu, amânat
Liga a IV-a – Seria A - Etapa 1
Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:
Kneho Urziceni - Recolta Sanislău
ORA: 12:00-seniori
A: Coman Marius
A1: Botos Roland
A2: Sălăgean Sarah
Obs. Cseh Sandor
Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:
Stăruinţa Berveni - Fortuna Căpleni
ORA: 17:00-seniori
A: Pop Emanuel
A1: Bauer Iosif
A2: Bauer Adalbert
Obs. Bâlc Csaba
Schwaben Kalmandi Cămin - Ciumeşti
ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori
A: Bogdan Răzvan
A1: Cavaşi David
A2: Rebegea Adrian
Obs. Şuta Nicolae
Frohlich Foieni - Platanul Marna
ORA: 13:00-seniori
A: Rakoczi Kristof
A1: Chiorean Casian
A2: Moisa Gabriel
Obs. Kegyes Tibor
Liga a IV-a – Seria B - Etapa 1
Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:
Someşul Cărăşeu - Diferit SM
ORA: 17:00-seniori
A: Por Constantin
A1: Por Cezar
A2: Pop Raul
Obs. Dorca Marcel
Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:
Vointa Turt - Victoria Apa
ORA: 14:00-seniori
A: Coman Marius
A1: Juhasz Tibor
A2: Ardelean Vlad
Obs. Nagy Levente
Dacia Medieşu Aurit - Sportul Botiz
ORA: 15:00-seniori
A: Rebegea Ciprian
A1: Gherman Denis
A2: Sician Marcel
Obs. Pataki Zoltan
Înfrăţirea Tarna Mare - STA
Liga a IV-a – Seria C - Etapa 1
Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:
Real Andrid - Someşul Oar
ORA: 14:00-seniori
A: Simon Elek
A1: Korponai Daniel
A2: Călăman Cosmin
Obs. Morar Nicolae
Crasna Moftinu Mic - Dacia Supur
ORA: 17:00-seniori
A: Simon Elek
A1: Călăman Cosmin
A2: Marta Raul
Obs. Turtureanu Ioan
Vulturii Santău - Cetate 800 Ardud
ORA: 17:00-seniori
A: Moisa Florin
A1: Trella Zoran
A2: Pop Raul
Obs. Iuhas Ioan
Victoria Petreşti - Unirea Pişcolt
ORA: 17:00-seniori
A: Popescu Tudor
A1: Korponai Daniel
A2: Miclăuş Răzvan
Obs. Maier Alexandru
Trofeul firmelor judeţul Satu Mare, ediţia a III-a
Sâmbătă, teren Partium, ora 09:00-15:00
A: Rebegea Ciprian, Rebegea Adrian, Iuhas Raul, Korponai Daniel, Trella Zoran, Pop Emanuel
Meci amical JUNIORI U16
CSM Olimpia - AS Crişana Crişeni, vineri, 18:00, Partium
A: Coman Marius, Korponai Daniel, Cavaşi David
Juniori republicani CN - U15/U16
LPS SM - Oradea, sambata, ora 12:00/14:00, Dinamo
A: Sălăjan Sorin, Batori Patrick, Pop Raul
Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.