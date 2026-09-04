Se joacă în weekend. Delegări

Sport 04.09.2026 12:01
Se joacă în weekend. Delegări

 Liga a IV-a ELITE - DENDIAROM - Etapa 1

 

Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:

 

CSM Olimpia II - Turul Micula

ORA: 17:00-seniori

A: Bathory Ştefan

A1: Juhasz Tibor

A2: Ardelean Vlad

Obs. Boc Aurel

 

Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:

CSM Victoria Carei - Oaşul 1969

ORA: 15:00-seniori / 17:00-juniori

A: Kopriva Zsolt

A1: Kopriva Tamas

A2: Sician Mihai

Obs. Năstruţ Liviu

 

Voinţa Lazuri - Talna Oraşu Nou

ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori

A: Bathory Ştefan

A1: Nagy Norbert

A2: Mureşan Matei

Obs. Gherasim Alexandru

 

Recolta Dorolţ - Someşul Odoreu, amânat

 

Liga a IV-a – Seria A - Etapa 1

 

Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:

 

Kneho Urziceni - Recolta Sanislău

ORA: 12:00-seniori

A: Coman Marius

A1: Botos Roland

A2: Sălăgean Sarah

Obs. Cseh Sandor



Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:

 

Stăruinţa Berveni - Fortuna Căpleni

ORA: 17:00-seniori

A: Pop Emanuel

A1: Bauer Iosif

A2: Bauer Adalbert

Obs. Bâlc Csaba


Schwaben Kalmandi Cămin - Ciumeşti

ORA: 15:00-juniori / 17:00-seniori

A: Bogdan Răzvan

A1: Cavaşi David

A2: Rebegea Adrian

Obs. Şuta Nicolae

 

Frohlich Foieni - Platanul Marna

ORA: 13:00-seniori

A: Rakoczi Kristof

A1: Chiorean Casian

A2: Moisa Gabriel

Obs. Kegyes Tibor

 

Liga a IV-a – Seria B - Etapa 1

 

Sâmbătă, 5 septembrie următoarele meciuri:

 

Someşul Cărăşeu - Diferit SM

ORA: 17:00-seniori

A: Por Constantin

A1: Por Cezar

A2: Pop Raul

Obs. Dorca Marcel

 

Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:

 

Vointa Turt - Victoria Apa

ORA: 14:00-seniori

A: Coman Marius

A1: Juhasz Tibor

A2: Ardelean Vlad

Obs. Nagy Levente

 

Dacia Medieşu Aurit - Sportul Botiz

ORA: 15:00-seniori

A: Rebegea Ciprian

A1: Gherman Denis

A2: Sician Marcel

Obs. Pataki Zoltan

 

Înfrăţirea Tarna Mare - STA

 


Liga a IV-a – Seria C - Etapa 1

 

Duminică, 6 septembrie următoarele meciuri:

 

Real Andrid - Someşul Oar   

ORA: 14:00-seniori

A: Simon Elek

A1: Korponai Daniel

A2: Călăman Cosmin

Obs. Morar Nicolae

 

Crasna Moftinu Mic - Dacia Supur   

ORA: 17:00-seniori

A: Simon Elek

A1: Călăman Cosmin

A2: Marta Raul

Obs. Turtureanu Ioan

 

Vulturii Santău - Cetate 800 Ardud   

ORA: 17:00-seniori

A: Moisa Florin

A1: Trella Zoran

A2: Pop Raul

Obs. Iuhas Ioan

 

Victoria Petreşti - Unirea Pişcolt   

ORA: 17:00-seniori

A: Popescu Tudor

A1: Korponai Daniel

A2: Miclăuş Răzvan

Obs. Maier Alexandru

 

 Trofeul firmelor judeţul Satu Mare, ediţia a III-a

Sâmbătă, teren Partium, ora 09:00-15:00

A: Rebegea Ciprian, Rebegea Adrian, Iuhas Raul, Korponai Daniel, Trella Zoran, Pop Emanuel

 

Meci amical JUNIORI U16

 CSM Olimpia - AS Crişana Crişeni, vineri, 18:00, Partium

A: Coman Marius, Korponai Daniel, Cavaşi David

   

Juniori republicani CN - U15/U16

LPS SM - Oradea, sambata, ora 12:00/14:00, Dinamo

A: Sălăjan Sorin, Batori Patrick, Pop Raul

Delegările pot suferi modificări pe parcurs. Oficialii (arbitru, arbitru asistent, observator) sunt rugați să vizualizeze periodic site-ul AJF Satu Mare.

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