



Comunitățile maghiară, română, șvăbească și romă se reunesc duminică, 13 septembrie 2026, la Bogdand, cu ocazia celei de-a XXXV-a ediții a Festivalului Folcloric al Naționalităților. Evenimentul va aduce în fața publicului dansuri populare, muzică tradițională, preparate culinare și un bal în aer liber.

Festivalul este organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare, în colaborare cu Primăria Comunei Bogdand și Consiliul Local Bogdand.

Devenită o manifestare de tradiție, sărbătoarea urmărește promovarea diversității culturale și valorificarea patrimoniului folcloric al comunităților care trăiesc împreună în județul Satu Mare.

Evenimentele vor începe la ora 11:30, cu depunerea de coroane și jerbe de flori la Muzeul Etnografic Maghiar „Sipos László” din Bogdand. Deschiderea oficială este programată la ora 12:00.

De la ora 12:20, scena va fi ocupată de formațiile de dansuri populare maghiare, românești, șvăbești și rome din județ, care vor prezenta publicului un adevărat regal folcloric.

Invitatul special al ediției din acest an este Ansamblul de Dansuri Populare „Bogáncs” din Cluj-Napoca. Acompaniamentul muzical al formațiilor va fi asigurat de taraful „Rezeda”, tot din Cluj-Napoca.

Pe parcursul festivalului se va desfășura și un concurs gastronomic, în cadrul căruia participanții își vor demonstra priceperea în pregătirea preparatelor tradiționale. Ziua de sărbătoare se va încheia cu un bal în aer liber, programat de la ora 18:00.

Festivalul Folcloric al Naționalităților de la Bogdand oferă și în acest an un prilej de întâlnire între comunități și de celebrare a tradițiilor, muzicii și dansurilor populare care alcătuiesc mozaicul cultural al județului Satu Mare.