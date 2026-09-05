Expoziția foto-documentară Fericiții Episcopi Martiri Greco-Catolici Români, realizată de Muzeul Județean Satu Mare, a fost prezentată, în perioada 8 mai – 27 august 2026, la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet, într-un spațiu cu o profundă încărcătură istorică și simbolică.

Proiectul a fost realizat în parteneriat cu Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței din Sighet, alături de instituțiile și partenerii care au susținut, de-a lungul timpului, itinerarea expoziției în diferite centre culturale și ecleziale din țară și din străinătate.

Prezența expoziției la Sighet a reprezentat un moment deosebit în itinerarul său, cu atât mai mult cu cât memoria celor șapte episcopi greco-catolici martiri se întâlnește aici cu memoria tuturor celor care au suferit și au rezistat represiunii comuniste. Documente, fotografii, obiecte de cult, veșminte, publicații și alte mărturii istorice au reconstruit, pentru vizitatori, destinele celor șapte ierarhi care au rămas fideli credinței și Bisericii lor în fața persecuției comuniste.

Pe parcursul perioadei în care expoziția a fost prezentată la Sighet, Memorialul a înregistrat peste 42.000 de vizitatori, cifră care reflectă amploarea publicului care a trecut pragul instituției și care a avut, totodată, posibilitatea de a descoperi expoziția dedicată Fericiților Episcopi Martiri.

Pentru Muzeul Județean Satu Mare, participarea la acest demers reprezintă nu doar o continuare a unui proiect expozițional itinerant, ci și o contribuție la păstrarea, cercetarea și transmiterea memoriei istorice, prin valorificarea patrimoniului și a mărturiilor care vorbesc despre credință, demnitate, rezistență și sacrificiu.

Adresabilitatea largă a expoziției este în acord cu misiunea instituției de a prezenta elitele adevărate, repere morale care să ofere o lumină călăuzitoare într-o societate care se lasă tentată de mantrele sforăitoare ale unor profeți falși.