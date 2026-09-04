



În 11–12 septembrie, Piața 25 Octombrie, Pasajul Corneliu Coposu și Piața Libertății se transformă într-un adevărat parc al sporturilor. Primăria Municipiului Satu Mare, CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu organizează pentru al doilea an consecutiv evenimentul interactiv „Alege un sport!”. Evenimentul care se întinde pe parcursul a două zile vine în sprijinul copiilor și al adolescenților în a-și alege un sport pe care să îl practice în timpul liber.



CSM Olimpia și Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, cu sprijinul Primăriei Municipiului Satu Mare, organizează evenimentul interactiv ,,Alege un sport!’’, o inițiativă prin care ne dorim să aducem sportul mai aproape de comunitate, să încurajăm adoptarea unui stil de viață activ și sănătos, prezentându-le copiilor și tinerilor, precum și părinților acestora, paleta ramurilor sportive spre care aceștia se pot îndrepta în timpul lor liber. Evenimentul se adresează tuturor copiilor și tinerilor, iubitori de sport și mișcare.



Timp de două zile, copiii și adolescenții, alături de părinți, vor putea descoperi oferta cluburilor și asociațiilor sportive, vor putea interacționa direct cu antrenorii și instructorii și, cel mai important, vor putea testa și descoperi diferite discipline sportive. Vor fi reprezentate mai multe sporturi și activități sportive: fotbal, baschet, handbal, ciclism, karate, judo, scrimă, tenis de masă, șah, majorete, volei, atletism, tenis de picior, padel și brazilian jiu-jitsu.



Cluburile și asociațiile sportive vor fi alături de copii și părinți pentru a le oferi informații, pentru a răspunde întrebărilor și pentru a-i ajuta să aleagă activitatea sportivă potrivită – o alternativă sănătoasă și plină de energie pentru petrecerea timpului liber. Mai multe detalii: https://fb.me/e/bK6eywljM.



Vineri, 11 septembrie - Descoperim sporturile!



Prima zi este dedicată prezentării disciplinelor sportive și activităților pentru școlile și clasele interesate. Copiii vor putea cunoaște diferite sporturi, vor putea încerca activități sportive și vor avea ocazia să interacționeze cu antrenori și reprezentanți ai cluburilor. Este, totodată, o zi dedicată promovării sportului în rândul instituțiilor de învățământ și al familiilor. Pe parcursul zilei vor avea loc diferite demonstrații sportive.



Program

10:00–15:00 – Demonstrații sportive – zi deschisă pentru școli și clase

17:00–17:30 – Parada cluburilor sportive - Pornire din fața Hotelului Dacia

17:30–20:00 – Demonstrații sportive

19:00–20:00 – FaceTeam Teatru Sportiv Acrobatic – demonstrație de baschet

Pe tot parcursul programului: demonstrații de acrobație și freestyle football susținute de Hamza Nabil și FreestyleFC.



Sâmbătă, 12 septembrie - Începe competiția!



Ziua de sâmbătă este dedicată competițiilor sportive pentru copii și tineri. Vor avea loc probe individuale și pe echipe, astfel încât fiecare participant să își poată testa abilitățile, să se bucure de competiție și, de ce nu, să urce pe podium!



Competiții sportive

14:30–16:00 – Concurs de alergare, startul din fața Hotelului Dacia

Categorii de vârstă: U8 / 9–12 ani / 13–16 ani / 17+ (în afara competiției)

15:00–20:00 – Fotbal – Piața 25 Octombrie

Competiții spontane de îndemânare, pe tot parcursul programului

15:00–20:00 – Baschet 3x3 – Piața 25 Octombrie

Categorii de vârstă: 6–10 ani / 11–14 ani / 15–18 ani

16:00–19:00 – Tenis de masă – Piața 25 Octombrie

Categorii de vârstă: U14 / 14–18 ani

17:00–18:30 – Concurs de ciclism – startul din fața Hotelului Dacia

Categorii de vârstă: U8 / 9–12 ani / 13–16 ani

17:00–20:00 – Handbal – Piața 25 Octombrie

Categorii de vârstă: clasele I–IV / clasele V–VIII / clasele IX–XII

17:00–20:00 – Șah – Pasajul Corneliu Coposu

Categorii de vârstă: U12 / 13–18 ani



Înscrierea se face prin completarea formularului de participare:

https://forms.gle/Kns2zgccQMXkf25S9

Termenul limită de înscriere: 9 septembrie 2026, ora 17:00.

Alegeți proba care vi se potrivește, înscrieți-vă și veniți să vă bucurați de mișcare, simțul de competiție și o atmosferă plină de energie!