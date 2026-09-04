



Istvan Kovacs, arbitrul originar din Carei, va avea parte de o nouă misiune importantă în fotbalul românesc. Centralul în vârstă de 41 de ani a fost delegat de Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de Kyros Vassaras, la derby-ul dintre Dinamo și FCSB, programat sâmbătă seară, pe „Arcul de Triumf” din București.

Informația a fost publicată de GSP.ro, care notează că delegarea reprezintă o confirmare a statutului pe care Kovacs îl are în prezent în arbitrajul românesc.

Al optulea Dinamo – FCSB pentru Kovacs

Pentru Istvan Kovacs nu va fi prima experiență într-un Derby de România. Arbitrul din Carei a mai condus până acum opt confruntări directe între Dinamo și FCSB, dintre care șase în campionat și două în Cupa României.

Kovacs are în palmares 385 de partide arbitrate în Superligă, ocupând locul al doilea în clasamentul all-time. Singurul arbitru care îl depășește este Sebastian Colțescu, cu 423 de meciuri.

Centralul careian a debutat în primul eșalon pe 11 august 2007, la partida Poli Timișoara – Pandurii, scor 3-1.

De la Campionatul Mondial, direct în marile meciuri

Delegarea vine într-un moment important al carierei lui Istvan Kovacs. Arbitrul careian a fost prezent în această vară la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic, fiind singurul arbitru român prezent la turneul final.

După revenirea în țară, Kovacs a primit deja mai multe partide importante, printre care Dinamo – Universitatea Craiova, FC Voluntari – Petrolul și UTA Arad – Corvinul.

Acum, centralul din Carei primește una dintre cele mai dificile misiuni din fotbalul românesc: derby-ul dintre Dinamo și FCSB, un meci care aduce de fiecare dată presiune uriașă asupra brigăzii de arbitraj.

Kovacs revine după un meci în Arabia Saudită

Ultima partidă arbitrată de Istvan Kovacs înaintea derby-ului din România a fost disputată pe 28 august, în Arabia Saudită. Careianul a condus întâlnirea dintre Al Khaleej și Al Hilal, câștigată de formația lui Al Hilal cu 5-1.

Pentru arbitrul român urmează astfel o nouă apariție într-un meci cu miză și audiență foarte mare, într-un moment în care este considerat unul dintre cei mai bine cotați arbitri români la nivel internațional.