De: VALERIU IOAN - SENIOR EDITOR LA VERTICALI PENTRU ROMÂNIA; VICEPREȘEDINTE AL UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA – FILIALA ”ANTON DAVIDESCU” SATU MARE;





VERTICALI PENTRU ROMÂNIA - SECȚIE DE EDITORIAL PARTENERĂ MEDIA A CLUBULUI "PRESA CULTURALĂ" UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

A grăi adevărul reprezintă o obligație morală și o latură intrinsecă a oamenilor de mare caracter. În momentul în care aceștia promovează și protejează valorile eterne, de multe ori cu abnegație și eroism, putem spune că prin ei se formează un ADN ontologic-cultural-spiritual, dincolo de vremuri. De regulă, astfel de oameni sunt modești, îi găsim în biblioteci, laboratoare și spații de cercetare, evită discuțiile și companiile zgomotoase.

IOAN BIANU

LECȚIE DE DEMNITATE, DEVOTAMENT ȘI RESPONSABILITATE FAȚĂ DE CULTURĂ



(Sursă Foto: https://afnews.ro/2025/06/04/acad-ioan-aurel-pop-deschide-expozitia-ioan-bianu-ctitor-al-bibliotecii-academiei-romane/)



Ioan Bianu s-a născut la Făget, un sat de pe valea Târnavelor,

în 1856, într-o familie de țărani greco-catolici. A urmat Liceul ”Sfântul Vasile cel Mare” din Blaj, unde i-a avut îndrumători pe canonicii Timotei Cipariu și Ioan Micu Moldovan. (Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Bianu)

După absolvirea Facultății de Litere din București, și-a continuat studiile la Milano, Madrid și Paris, a fost profesor de limba și literatura română la Liceul ”Sfântul Sava” și șeful primei Catedre de Istoria Literaturii Române de la Facultatea de Litere și Filosofie din București.

În 1884, a devenit directorul Bibliotecii Academiei,

instituție pe care a condus-o până la sfârșitul vieții. După decenii de căutări și experiențe în organizarea diferitelor tipuri de biblioteci, a adus în știința cărții românești, pentru prima dată, o concepție biblioteconimică exactă, bazată pe redefinirea structurală a bibliotecii însăși. A elaborat și a pus în aplicare, de la 30 martie 1884, un Regulament pentru Biblioteca Academiei, care definea cadrul organizatoric general al acestei instituții și liniile de perspectivă ale evoluției sale. (Sursă: https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioan_Bianu)





Recunoscătoare marii moșteniri lăsate, Academia Română i-a dedicat o serie de activități,

data de 2 septembrie a.c. aducând în Aula Academiei personalități marcante din lumea academică și literară, autorități.





„Cum să facem să introducem în societatea și cultura românească mai mult interes pentru folclor? (Pr. Acad. Wilhelm Dancă, Vicepreședinte al Academiei Române

Oare există vreo legătură dintre deficitul de folclor autentic din viața românilor și radicalizările politice sau subcultura ce domină spațiul public? Aducem în discuție și responsabilitatea societății contemporane față de educație și cultură, evidențiind, de asemenea, raportarea permanentă a lui Bianu la cumpătarea și înțelepciunea populară.”





„Ioan Bianu devine tipul gospodarului întru cele cărturărești, cum îl numește Dumitru Caracostea” (Ioan Cristescu - directorul Muzeului Național al Literaturii Române)

A mintim de inițierea primei serii de publicații folclorice și etnografice „Din viața poporului român” (40 vol., 1908–1931) și de sprijinul acordat Arhivei de Folclor a Academiei Române. D incolo de calitățile de bibliotecar, bibliolog și

bibliofil, Ioan Bianu rămâne un constructor de instituții și un model de viziune, perseverență și dedicare.





În cuvântul său, lector univ. dr. Robert-Florin Coravu, de la Facultatea de Litere a Universității din București, și-a exprimat speranța că tinerii care urmează astăzi drumul profesiei „ vor continua să valorifice, peste generații, lecția de

profesionalism a lui Ioan Bianu, Bibliotecarul Academiei”

De asemenea, au luat cuvântul președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, care s-a referit la rolul esențial al școlilor din Blaj în formarea tânărului provenit din Făget, sat aflat între Târnava Mică și Târnava Mare, zonă de care se leagă alte două nume cunoscute ale culturii române - Timotei Cipariu și Octavian Goga -, primarul comunei Valea Lungă, Dan-Florin Aldea, care l-a prezentat pe Ioan Bianu ca personalitatea care a dus cu el numele satului său și l-a așezat în istoria unei națiuni, precum și profesoara Călina Comșa și elevul Alexandru Zaharie, originari din locurile natale ale celui omagiat și, totodată,

purtători cu mândrie ai unor costume populare tradiționale, admirate de întreaga asistență.





După sesiunea din Aula Academiei a urmat lansarea volumului

”DINCOLO DE RAFTURI, POVESTEA LUI IOAN BIANU”

De asemenea, a fost inaugurată o expoziție dedicată lui cărturarului ardelean, eveniment organizat de Biblioteca Academiei Române sala „Theodor Pallady”, expoziție care poate fi vizitată până la data de 9 septembrie, de luni până vineri, între orele 9:00 și 14:00. UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFEESIONIȘTI DIN ROMÂNIA este partener media al evenimentului







Final de act … și continuare …

așa cum se cade și e frumos să fie. Căci, așa cum după întuneric va veni lumina, după furtună iese soarele și, deoarece cultura are forța de schimbare, de întregire a valorilor, dincolo de războaie, de crize, dincolo de sărăcie și durere, rămâne speranța că astfel de lumini ne vor ajuta, la un moment dat, să ieșim la liman, la cunoaștere.

Permiteți să-mi închei demersul, scoțând la lumină cuvintele de forță și încredere în puterea Adevărului, pe care Fericitul Cardinal Iuliu Hossu le-a spus în prigoana închisorii comuniste:

CREDINȚA NOASTRĂ ESTE VIAȚA NOASTRĂ!





Sursă text și foto: https://uzpr.ro/03/09/2026/ioan-bianu-omagiat-la-170-de-ani-de-la-nastere-o-viata-pusa-in-slujba-culturii-romane/





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