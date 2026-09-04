Accident de muncă în Medieșu Aurit. Un tânăr de 21 de ani a căzut de pe o grindă metalică

Locale 04.09.2026 14:53
Accident de muncă în Medieșu Aurit. Un tânăr de 21 de ani a căzut de pe o grindă metalică


Un accident de muncă a avut loc joi dimineață în incinta unei societăți comerciale din localitatea Medieșu Aurit, care are ca obiect de activitate fabricarea produselor metalice. Un angajat în vârstă de doar 21 de ani a fost rănit și transportat la spital.

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, incidentul s-a produs în data de 3 septembrie, în jurul orei 06:45. Polițiștii Secției de Poliție Rurală Satu Mare au fost sesizați cu privire la producerea accidentului de muncă.

Din primele verificări efectuate de oamenii legii a rezultat că un tânăr de 21 de ani, din orașul Livada, angajat al societății, efectua activități de întreținere a echipamentelor.

La un moment dat, acesta s-ar fi urcat pe o grindă metalică, de unde a căzut și a suferit mai multe leziuni.

În urma incidentului, tânărul a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea îngrijirilor de specialitate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele în care s-a produs accidentul de muncă.

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