Investiții de aproape 300.000 de lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare

Locale 04.09.2026 16:04
Investiții de aproape 300.000 de lei la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare


Cele 395 de copii care vor frecventa Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare sunt așteptați în spații modernizate, amenajate și igienizate pentru începerea noului an școlar.

La sediul centrului de pe strada Botizului a fost amenajat un loc de joacă nou. Tot aici, prin proiectul DECRISIS, a fost achiziționată și montată o insulă modulară de terapie, care va fi utilizată pentru activitățile de kinetoterapie și terapiile compensatorii.

Investițiile au vizat și creșterea eficienței energetice a clădirii. Au fost instalate panouri fotovoltaice, un sistem de pompe de căldură și echipamente de climatizare pentru sălile de clasă.

Valoarea totală a investițiilor se ridică la 298.994 de lei. Noile dotări vor îmbunătăți confortul copiilor și al cadrelor didactice și vor contribui, în același timp, la reducerea costurilor cu energia.

Lucrări au fost realizate și la sediul de pe strada Alexandru Ioan Cuza, unde locul de joacă a fost recondiționat, iar spațiile au fost igienizate înaintea revenirii copiilor.

Prin aceste intervenții, toate locațiile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare sunt pregătite să îi primească pe elevi în condiții mai bune, mai sigure și adaptate nevoilor lor.

Distribuie:
Primește ziarul gratuit pe email!

Abonează-te și citești ziarul Gazeta Nord-Vest zilnic, gratuit.

Abonează-te

Articole Similare

Ultimele Articole

Cele mai citite
Din aceeași categorie
Ultimele știri
Comunicat de presa CRESA
Comunicat de presa SPECIALISTI
Comunicat de presa Sc Bocicau
Comunicat de presa Sc 2
PRODEXIMP
SMART SHOP INSTAL
UVVG
WA Banner
Senera Minerals
Cetina - Senera
Chiosc
Proiect Invest
Complex Philadelphia
NV Business Center
Comunicat presa finalizare camin
Comunicat de presa MULTIFAMILIALE
Comunicat de presa its mic
Comunicat de presa its mare
Comunicat de presa TIneri
Muzeul SM
Banner Aprilie
Karcher
Download GIF
Alibaba Food
BUD
KHS Design
Dersidan
NV Business
Jooble
locuri de munca olanda
Masini de vanzare second hand