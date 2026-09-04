



Cele 395 de copii care vor frecventa Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare sunt așteptați în spații modernizate, amenajate și igienizate pentru începerea noului an școlar.

La sediul centrului de pe strada Botizului a fost amenajat un loc de joacă nou. Tot aici, prin proiectul DECRISIS, a fost achiziționată și montată o insulă modulară de terapie, care va fi utilizată pentru activitățile de kinetoterapie și terapiile compensatorii.

Investițiile au vizat și creșterea eficienței energetice a clădirii. Au fost instalate panouri fotovoltaice, un sistem de pompe de căldură și echipamente de climatizare pentru sălile de clasă.

Valoarea totală a investițiilor se ridică la 298.994 de lei. Noile dotări vor îmbunătăți confortul copiilor și al cadrelor didactice și vor contribui, în același timp, la reducerea costurilor cu energia.

Lucrări au fost realizate și la sediul de pe strada Alexandru Ioan Cuza, unde locul de joacă a fost recondiționat, iar spațiile au fost igienizate înaintea revenirii copiilor.

Prin aceste intervenții, toate locațiile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Satu Mare sunt pregătite să îi primească pe elevi în condiții mai bune, mai sigure și adaptate nevoilor lor.