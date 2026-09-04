Ochelari VR, laboratoare de robotică și echipamente 3D în trei școli din județul Satu Mare

Locale 04.09.2026 16:28
Ochelari VR, laboratoare de robotică și echipamente 3D în trei școli din județul Satu Mare


Elevii din Bârsău de Sus, Moftinu Mic și Livada vor începe noul an școlar în spații dotate cu tehnologii moderne, în urma unei investiții de aproape 450.000 de lei realizate prin proiectul STEMLab Synergy.

Proiectul, implementat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare, a vizat dotarea Școlii Gimnaziale Bârsău de Sus, a Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazu” din Moftinu Mic și a Liceului Tehnologic „George Barițiu” din Livada.

La Școala Gimnazială Bârsău de Sus a fost amenajat un laborator complet nou, dotat cu mobilier și echipamente informatice moderne.

Școala Gimnazială „Mihai Viteazu” din Moftinu Mic beneficiază acum de un laborator complet de robotică și informatică, în care elevii vor putea utiliza tehnologii adaptate metodelor actuale de predare.

La Liceul Tehnologic „George Barițiu” din Livada, investiția a vizat în principal achiziționarea materialelor didactice și a echipamentelor moderne necesare activităților desfășurate la clasă.

În total, prin proiect au fost achiziționate:

  • 27 de laptopuri;

  • 26 de ochelari de realitate virtuală;

  • două table interactive și un display interactiv;

  • două imprimante;

  • 31 de creioane 3D;

  • un scanner 3D fix;

  • echipamente informatice și de laborator;

  • materiale didactice și mobilier modern.

Valoarea totală a contractelor de achiziție este de 449.964 de lei. Proiectul a fost realizat prin Programul Interreg VI-A NEXT România–Ucraina 2021–2027.

Noile dotări le vor oferi elevilor acces la instrumente educaționale moderne și la activități practice în domeniile științei, tehnologiei, roboticii și informaticii.

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