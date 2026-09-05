Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului” din Baba Novac își așteaptă credincioșii la sărbătoarea hramului, într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și respect pentru tradițiile românești

Duminică, 13 septembrie 2026, biserica din Baba Novac va fi în sărbătoare. Credincioșii sunt invitați să participe la sfintele slujbe dedicate hramului „Nașterea Maicii Domnului”, dar și la un moment de comuniune frățească, organizat la finalul Sfintei Liturghii.

O zi de sărbătoare pentru întreaga comunitate

Parohia Ortodoxă Română „Nașterea Maicii Domnului” din Baba Novac se pregătește pentru unul dintre cele mai importante momente din viața comunității: sărbătorirea hramului bisericii.

Cu această ocazie, preotul paroh Ardelean Iulian Adrian și Consiliul Parohial îi invită pe credincioși să fie împreună la rugăciune și să se bucure de această zi de sărbătoare sub ocrotirea Maicii Domnului.

Programul liturgic va începe la ora 09:00, cu Utrenia, urmând ca de la ora 10:00 să fie oficiată Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Slujba va fi săvârșită în sobor de preoți, ceea ce va da un caracter deosebit sărbătorii religioase.

Costumul popular românesc, o tradiție care poate renaște la Baba Novac

Un element aparte al hramului din acest an îl reprezintă dorința comunității de a transforma portul popular românesc într-o tradiție a sărbătorii.

Reprezentanții parohiei îi îndeamnă pe credincioșii care au posibilitatea să participe la hram îmbrăcați în costume populare românești. Inițiativa urmărește să readucă în atenție frumusețea portului tradițional și să contribuie la păstrarea și transmiterea acestuia către generațiile tinere.

Costumul popular nu este doar o piesă vestimentară, ci o parte importantă a identității culturale românești, purtând în modelele, culorile și simbolurile sale o parte din istoria și sufletul comunităților care l-au păstrat de-a lungul timpului.

Astfel, hramul bisericii din Baba Novac se dorește a fi nu doar un moment de rugăciune, ci și unul în care credința și tradiția românească să se întâlnească într-o atmosferă de sărbătoare.

Agapă frățească la finalul Sfintei Liturghii

După încheierea Sfintei Liturghii, credincioșii sunt invitați să rămână împreună la agapa frățească pregătită de membrii parohiei.

Este un moment de comuniune și apropiere între oamenii locului, în care bucuria sărbătorii poate fi împărtășită dincolo de zidurile bisericii.

Astfel de momente contribuie la consolidarea legăturilor dintre membrii comunității și păstrează vie una dintre valorile importante ale vieții parohiale: aceea de a fi împreună, atât în rugăciune, cât și în momentele de bucurie.

Maica Domnului, ocrotitoarea sărbătorii

Hramul „Nașterea Maicii Domnului” este, pentru comunitatea din Baba Novac, un prilej de rugăciune, recunoștință și întâlnire sufletească.

Credincioșii sunt așteptați să participe la slujbele rânduite pentru această zi, să poarte, acolo unde este posibil, costumul popular românesc și să se bucure împreună de sărbătoarea bisericii.

„Vă așteptăm cu drag să ne rugăm împreună și să ne bucurăm de sărbătoarea hramului bisericii noastre, sub ocrotirea Maicii Domnului!”, este invitația transmisă de preotul paroh Ardelean Iulian Adrian și Consiliul Parohial.



