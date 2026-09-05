Polițiștii de frontieră sătmăreni, împreună cu structurile de ordine publică și omologii maghiari, au desfășurat trei acțiuni în zonele de frontieră din județul Satu Mare

Controalele au vizat combaterea migrației ilegale, a contrabandei și a traficului transfrontalier, dar și prevenirea altor fapte de natură penală sau contravențională. În urma verificărilor au fost aplicate 31 de sancțiuni, în valoare de aproximativ 30.000 de lei.

Trei acțiuni în apropierea frontierei cu Ungaria

În ultimele două zile, polițiștii de frontieră sătmăreni au desfășurat trei acțiuni de amploare în apropierea frontierei de stat cu Ungaria, sub coordonarea Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare.

La misiuni au participat, alături de polițiștii de frontieră, reprezentanți ai mai multor instituții din județ, precum și polițiști maghiari din cadrul Căpităniei Superioare de Poliție a Comitatului Szabolcs-Szatmar-Bereg.

Echipele de control au acționat pe căile de comunicație care duc spre frontieră sau dinspre graniță spre interiorul țării, cu scopul de a preveni și combate infracționalitatea transfrontalieră și de a menține un climat de ordine și siguranță publică în zonele din apropierea frontierei.

Contrabandă, mașini furate și migrație ilegală, în atenția autorităților

Acțiunile au avut un caracter complex, fiind urmărite mai multe tipuri de fapte și fenomene infracționale.

Printre obiective s-au numărat prevenirea și combaterea migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere, combaterea contrabandei și a traficului cu produse accizabile, precum și identificarea autovehiculelor furate.

De asemenea, echipele au urmărit combaterea traficului ilegal de arme și muniții, prevenirea și sancționarea faptelor ilicite din domeniul forestier, a transporturilor ilegale de deșeuri și a infracțiunilor de mediu.

Un alt obiectiv al controalelor l-a reprezentat prevenirea și combaterea introducerii în țară și comercializării de mărfuri contrafăcute.

Controale în Carei, Petea, Dorolț, Peleș și Bercu

Polițiștii de frontieră și reprezentanții celorlalte structuri implicate și-au desfășurat misiunile în apropierea fostelor puncte de trecere a frontierei, dar și pe principalele căi de comunicație din zonele Carei, Petea, Dorolț, Peleș și Bercu.

La acțiuni au participat polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare, lucrători ai Biroului pentru Imigrări Satu Mare și lucrători vamali din cadrul Direcției Regionale Vamale Cluj – Serviciul Echipe Mobile Satu Mare.

În dispozitivele de control au fost prezenți și reprezentanți ai structurilor Antifraudă și SCCO Satu Mare.

Cooperarea dintre instituțiile române și cele maghiare a urmărit eficientizarea verificărilor și identificarea rapidă a situațiilor în care există suspiciuni privind încălcarea legislației.

Aproape 1.000 de persoane și 380 de vehicule, verificate

În timpul acțiunilor, polițiștii au oprit și verificat aproape 1.000 de persoane și 380 de mijloace de transport.

Pentru efectuarea verificărilor, polițiștii de frontieră au utilizat terminale eDAC, care permit realizarea rapidă a verificărilor necesare în cazul persoanelor și al documentelor prezentate.

Cei care nu au respectat prevederile legislației în vigoare au fost sancționați de echipele de control.

În total, au fost aplicate 31 de sancțiuni, dintre care 19 amenzi, în valoare de aproximativ 30.000 de lei, și 12 avertismente.

Documente reținute și o călătorie întreruptă

În urma controalelor, autoritățile au dispus și măsuri privind mai multe documente.

Au fost reținute două cărți de identitate, un certificat de înmatriculare al unui autovehicul și un permis de conducere.

Totodată, polițiștii au împiedicat continuarea călătoriei în afara țării în cazul unui minor, cetățean român. Persoana care îl însoțea nu a putut prezenta documentele justificative prevăzute de legislația în vigoare, motiv pentru care deplasarea minorului în afara țării nu a mai putut continua.

Controalele vor continua în zona frontierei

Polițiștii de frontieră atrag atenția că respectarea prevederilor legale este obligatorie pentru toți participanții la traficul internațional, chiar și în situațiile în care nu există controale sistematice la frontiera de stat.

Astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare în apropierea graniței, obiectivul principal fiind prevenirea și combaterea fenomenului infracțional transfrontalier.

Prin cooperarea dintre instituțiile române și cele maghiare, autoritățile urmăresc atât identificarea și sancționarea celor care încalcă legea, cât și descurajarea activităților ilegale în zonele aflate în proximitatea frontierei.