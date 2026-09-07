Prima zi de școală a însemnat nu doar emoții și bucuria revederii, ci și un gest concret de solidaritate pentru zeci de copii din județul Satu Mare

O echipă a PSD Satu Mare a oferit ghiozdane complet echipate și rechizite elevilor din mai multe localități, pentru ca începutul noului an școlar să fie mai ușor pentru copiii și familiile care au nevoie de sprijin.

Ajutorul a ajuns acolo unde era nevoie

În ziua în care a sunat primul clopoțel, membri ai PSD Satu Mare au ales să fie alături de copii printr-o acțiune menită să transforme solidaritatea într-un ajutor concret.

Zeci de ghiozdane complet echipate și rechizite au ajuns la elevi din municipiul Satu Mare, Tășnad, Craidorolț, Terebești și Sătmărel.

Beneficiarii acțiunii au fost, în special, copii care au început clasa pregătitoare sau clasa a V-a, două momente importante din parcursul școlar, care vin de multe ori cu emoții, dar și cu cheltuieli suplimentare pentru familii.

Un ghiozdan, mai mult decât rechizite

Pentru un copil, un ghiozdan nou, plin cu rechizite, poate însemna mai mult decât obiectele necesare pentru școală. Poate fi un motiv de bucurie, un sentiment de încredere și, mai ales, senzația că cineva este alături de el la început de drum.

Acesta a fost și mesajul transmis de reprezentanții organizației: fiecare copil trebuie să poată începe școala cu cele necesare, dar și cu sentimentul că este susținut de comunitate.

O echipă implicată

La acțiune au participat Mirela Suciu, prim-vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Satu Mare, Iulian Pfau Sălăgeanu, vicepreședinte al Organizației Municipale PSD Satu Mare, Mihnea Țăran, secretar executiv al TSD Municipiul Satu Mare, Daniel Feher, membru al Biroului Municipal PSD Satu Mare, Cătălin Suciu, președinte al TSD Viile Satu Mare, Brigitta Bodnar, vicepreședinte al Organizației Județene OFSD Satu Mare, și Daniel Sabău, membru PSD Satu Mare.

Cei implicați au transmis că acțiunea urmărește să ofere un sprijin real familiilor care întâmpină dificultăți și să le permită copiilor să înceapă școala în condiții cât mai bune.

Educația începe cu o șansă

Dincolo de ghiozdane și rechizite, inițiativa aduce în atenție o realitate importantă: pentru unele familii, începutul de an școlar reprezintă o perioadă cu eforturi financiare considerabile.

Sprijinul comunității poate face diferența, mai ales atunci când ajunge la timp și acolo unde este cu adevărat necesar.

Iar pentru copiii care au primit ghiozdanele, prima zi de școală a venit, poate, cu un zâmbet în plus.

Un nou an școlar a început. Pentru acești copii, drumul spre școală a pornit cu rechizitele necesare în ghiozdan și cu un mesaj simplu: comunitatea nu îi uită.



