Un bărbat de 29 de ani, din județul Bistrița-Năsăud, a fost rănit duminică dimineața, în urma unui accident rutier produs pe DN 19F, în localitatea Odoreu

Potrivit primelor verificări ale polițiștilor sătmăreni, autoturismul condus de acesta ar fi ajuns pe contrasens într-o curbă, după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, apoi s-a oprit într-un șanț.

Accidentul a fost sesizat la 6 septembrie, în jurul orei 06:10, printr-un apel la 112.

În urma impactului, conducătorul auto a suferit leziuni și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările și cauzele producerii accidentului.