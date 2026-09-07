



Deputatul PSD Mircea Govor, președintele Organizației Județene PSD Satu Mare, le-a transmis un mesaj elevilor, profesorilor și părinților cu ocazia începerii noului an școlar.

Parlamentarul sătmărean le-a urat elevilor să pășească în sălile de clasă cu încredere, curaj și ambiție, iar celor care intră pentru prima dată într-o școală le-a dorit ca această zi să rămână una dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei.

„Dragi elevi, vă doresc să pășiți cu încredere în sălile de clasă, să fiți curajoși, ambițioși și să nu renunțați niciodată la visurile voastre. Celor care intră pentru prima dată în școală le doresc ca această zi să rămână una dintre cele mai frumoase amintiri ale copilăriei”, a transmis Mircea Govor.

Președintele PSD Satu Mare le-a mulțumit cadrelor didactice pentru răbdarea, responsabilitatea și dăruirea cu care pregătesc noile generații. Totodată, le-a adresat părinților un mesaj de încurajare, dorindu-le putere și bucuria de a-și vedea copiii crescând și împlinindu-și potențialul.

Mircea Govor a subliniat că accesul echitabil la educație trebuie să reprezinte o prioritate, indiferent de localitatea în care trăiesc elevii sau de situația materială a familiilor acestora.

„Educația este temelia unei societăți puternice. Fiecare copil, indiferent de localitatea în care trăiește sau de situația familiei sale, trebuie să beneficieze de condiții bune și de șanse egale la învățătură. În calitate de deputat al sătmărenilor, voi continua să susțin educația, respectul pentru profesori și dreptul fiecărui copil la un viitor mai bun”, a declarat deputatul PSD.

În încheiere, Mircea Govor le-a urat elevilor și profesorilor mult succes, sănătate și rezultate frumoase în noul an școlar.