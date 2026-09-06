Elevii din Ardud și Mădăras vor beneficia de spații școlare moderne, sigure și adaptate nevoilor educației de astăzi. Lucrările de reabilitare desfășurate în cadrul unităților de învățământ din orașul Ardud și localitatea Mădăras transformă, etapă cu etapă, infrastructura educațională locală.





La Liceul Tehnologic Ardud, lucrările de reabilitare au vizat mai multe componente ale infrastructurii școlare. Corpul C este deja finalizat și dat în folosință elevilor, iar intervențiile au presupus lucrări ample, de la înlocuirea acoperișului și modernizarea instalațiilor, până la montarea unor centrale noi și realizarea lucrărilor de eficientizare și modernizare a clădirii. Spațiile interioare au fost aduse la standarde moderne, astfel încât elevii și cadrele didactice să își poată desfășura activitatea în condiții mult mai bune.





În paralel, Corpul B al Liceului Tehnologic Ardud se apropie de finalizare. În perioada următoare sunt programate ultimele intervenții, printre care montarea pardoselei tip tarkett și a corpurilor de iluminat, precum și finalizarea finisajelor. Ulterior, va putea fi realizată recepția lucrărilor și redarea spațiilor în circuitul

educațional.







Un alt obiectiv important este Școala Gimnazială Mădăras, unde transformarea este deja vizibilă. Lucrările interioare au fost finalizate, iar sălile de clasă beneficiază acum de un aspect complet nou și de dotări moderne. Au fost realizate instalații sanitare noi, instalații electrice noi și un sistem de încălzire prin pardoseală, fiecare sală de clasă având propriul termostat, ceea ce permite reglarea independentă a temperaturii.





Clasele au fost dotate cu mobilier școlar nou, iar cadrele didactice lucrează în această perioadă la amenajarea și decorarea spațiilor, pentru ca acestea să devină cât mai primitoare și potrivite pentru

copii.







Urmează și lucrările exterioare la Școala Gimnazială Mădăras. Acestea vor fi realizate astfel încât activitatea didactică să poată continua în condiții normale, fără perturbarea programului școlar.





Proiectele sunt finanțate prin Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) și fac parte dintr-un efort mai amplu de modernizare a infrastructurii educaționale din orașul Ardud.





Investițiile în școli nu înseamnă doar clădiri mai frumoase. Înseamnă condiții mai bune pentru învățare, eficiență energetică, siguranță și, mai ales, respect pentru elevi și pentru cadrele didactice.