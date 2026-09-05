Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, la 3 septembrie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, dar și pentru prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței în trafic.

În urma activităților desfășurate în județ, oamenii legii au aplicat sute de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 115.000 de lei.

Peste 50 de sancțiuni pentru menținerea ordinii publice

La data de 3 septembrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat activități pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică pe raza județului.

În cadrul acțiunilor au fost urmărite prevenirea și descurajarea faptelor antisociale, precum și respectarea prevederilor legale de către cetățeni.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 15.000 de lei.

Peste 300 de sancțiuni în trafic

O componentă importantă a activităților desfășurate de polițiștii sătmăreni a vizat siguranța rutieră.

Echipajele au acționat pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru desfășurarea activităților de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier pe drumurile din județul Satu Mare.

În urma acțiunilor, polițiștii au aplicat peste 300 de sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 100.000 de lei.

Controalele urmăresc prevenirea, nu doar sancționarea

Acțiunile desfășurate de polițiștii sătmăreni au avut ca principal obiectiv menținerea unui climat de siguranță pentru cetățeni și prevenirea comportamentelor care pot pune în pericol ordinea publică sau siguranța participanților la trafic.

Prin activitățile de supraveghere și control, polițiștii urmăresc identificarea și sancționarea abaterilor, dar și descurajarea repetării acestora.

Acțiunile pentru siguranța publică și rutieră vor continua și în perioada următoare, polițiștii sătmăreni urmărind respectarea legislației și reducerea riscului producerii unor evenimente nedorite pe raza județului.