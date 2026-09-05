Deputatul PSD de Satu Mare și președintele social-democraților sătmăreni, Mircea Govor, a participat sâmbătă la sărbătoarea celor 700 de ani de la prima atestare documentară a satului Pișcari. Au mai fost prezenți și vicepreședintele Consiliului Județean, Cătălin Filip, viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan Ilieș, precum și inspectorul școlar general adjunct, Mariana Sălăgean. Prezența parlamentarului sătmărean a marcat o zi importantă pentru comunitatea din Terebești, în care credința, tradiția și istoria s-au împletit cu inaugurarea noului Cămin Cultural și cu un mesaj privind necesitatea susținerii satelor și păstrării identității acestora.

Mircea Govor, prezent la sărbătoarea comunității

700 de ani de istorie nu sunt doar o cifră într-un document, ci înseamnă generații întregi care au trăit, au muncit și și-au construit viața într-un loc pe care l-au numit „acasă”. Acesta a fost spiritul în care comunitatea din Pișcari și-a sărbătorit, sâmbătă, prima atestare documentară.

La eveniment a fost prezent și deputatul PSD de Satu Mare și președintele organizației județene a social-democraților, Mircea Govor, care a transmis că a participat cu bucurie, alături de colegii săi, la această aniversare importantă pentru comunitatea din Terebești.

Pentru parlamentarul sătmărean, asemenea momente reprezintă o ocazie de a fi aproape de oamenii din județ și de a susține comunitățile care își păstrează tradițiile și identitatea.

O zi începută prin credință

Manifestările dedicate celor 700 de ani au început sub semnul credinței, prin Sfânta Liturghie și pomenirea celor plecați dintre noi.

Momentul religios a adus în prim-plan legătura dintre generațiile care au construit comunitatea de-a lungul secolelor și cei care duc mai departe astăzi valorile și tradițiile locului.

Mircea Govor a fost alături de localnici pe parcursul evenimentelor, participând la o sărbătoare în care componenta spirituală a avut un rol important.

Un nou Cămin Cultural pentru comunitatea din Pișcari

Unul dintre momentele importante ale zilei l-a reprezentat inaugurarea noului Cămin Cultural.

Noua investiție reprezintă un spațiu destinat comunității, în care pot fi organizate evenimente culturale, întâlniri și manifestări menite să păstreze și să promoveze tradițiile locale.

Tot în cadrul evenimentului a fost dezvelită și sfințită placa comemorativă dedicată trecutului, prezentului și viitorului comunității din Pișcari.

Pentru o localitate cu o istorie documentată de șapte secole, existența unor astfel de repere are o valoare simbolică aparte.

Portul popular, drapelul și generația tânără

Copiii și tinerii îmbrăcați în port popular au oferit evenimentului o imagine puternică a continuității tradițiilor.

Drapelul purtat cu cinste și participarea oamenilor la manifestări au completat tabloul unei comunități care își asumă trecutul și încearcă să transmită mai departe valorile sale.

Pentru Mircea Govor, păstrarea identității satelor sătmărene este strâns legată de investițiile care le pot oferi acestora un viitor.

Felicitări administrației locale și pentru întreaga comunitate

Deputatul sătmărean a ținut să transmită felicitări administrației locale și tuturor celor implicați în organizarea evenimentului.

„O felicit pe colega mea, doamna primar, pentru implicare și pentru grija constantă față de comunitate. Felicit Consiliul Local Terebești, slujitorii Bisericii, organizatorii, voluntarii și toți locuitorii care au contribuit la reușita acestei sărbători!”, a transmis Mircea Govor.

Mesajul său a fost unul de apreciere pentru efortul administrației locale și al comunității de a transforma aniversarea celor 700 de ani într-un eveniment care să rămână în memoria localnicilor.

Mircea Govor: „Voi susține întotdeauna investițiile prin care ne păstrăm satele vii”

În mesajul transmis după eveniment, președintele PSD Satu Mare a pus accent pe necesitatea susținerii comunităților rurale și pe investițiile care pot contribui la păstrarea identității acestora.

„În calitate de deputat al sătmărenilor, voi susține întotdeauna investițiile prin care ne păstrăm satele vii, le protejăm identitatea și le oferim un viitor”, a declarat Mircea Govor.

Declarația parlamentarului vine în contextul unei sărbători care a demonstrat că, după șapte secole de istorie documentată, Pișcariul rămâne o comunitate vie, în care trecutul este respectat, tradițiile sunt încă prezente, iar generațiile tinere sunt chemate să ducă mai departe povestea locului.

Prin participarea sa, Mircea Govor a transmis un mesaj de apropiere față de comunitățile rurale și de susținere a investițiilor care pot contribui la dezvoltarea acestora, astfel încât satele sătmărene să își păstreze identitatea și să aibă, în același timp, perspective pentru viitor.