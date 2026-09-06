O zi cu totul specială pentru comunitatea de seniori din municipiul Satu Mare: doamna Terezia Staicu a ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani, un secol de viață marcat de amintiri, oameni dragi și momente care au contribuit la povestea comunității sătmărene.

La ceas aniversar, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, i-a transmis cele mai calde urări, felicitând-o pentru această impresionantă aniversare și pentru implicarea sa de-a lungul anilor în viața comunității.





Un secol de viață, o aniversare cu totul specială

În comunitatea de seniori din Satu Mare, ziua de astăzi are o semnificație aparte. Terezia Staicu împlinește 100 de ani, devenind protagonista unui moment aniversar care merită să fie celebrat cu respect și emoție.

Un centenar înseamnă un secol traversat cu bune și cu grele, cu schimbări istorice și sociale, cu bucurii, încercări și oameni care au lăsat urme în suflet. Este o vârstă care vorbește despre rezistență, despre experiență și despre o viață care a cuprins generații întregi.

Felicitări din partea primarului Kereskényi Gábor

Cu această ocazie, primarul municipiului Satu Mare, Kereskényi Gábor, a ținut să fie alături de sărbătorită și să-i transmită urările comunității.





Edilul a felicitat-o pe Terezia Staicu pentru împlinirea celor 100 de ani și i-a mulțumit pentru întreaga sa implicare în viața comunității.

Totodată, primarul i-a dorit să se bucure în continuare de ani frumoși, cu sănătate și liniște, alături de familie și de cei dragi.

O viață care merită celebrată

Asemenea aniversări sunt mai mult decât simple borne calendaristice. Ele reprezintă momente în care comunitatea își exprimă respectul față de seniorii săi și față de generațiile care au contribuit, fiecare în felul său, la dezvoltarea orașului.





La 100 de ani, povestea Terezia Staicu devine parte din memoria vie a comunității sătmărene, iar aniversarea sa este un prilej de bucurie pentru cei care îi sunt alături.

Un secol de viață este o performanță în sine, iar atingerea acestei vârste este un motiv de sărbătoare pentru întreaga comunitate.

La mulți ani, Terezia Staicu!

La împlinirea celor 100 de ani, îi dorim doamnei Terezia Staicu multă sănătate, liniște sufletească și cât mai multe clipe frumoase alături de familie și de oamenii dragi.

La mulți ani și un centenar cât mai senin!



