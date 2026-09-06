Campion mondial la parcat nesimțit

Locale 06.09.2026 08:46
Campion mondial la parcat nesimțit

Performanță de aur la Satu Mare: un dubițar a reușit să parcheze pe trei locuri destinate persoanelor cu dizabilități. Trei! Probabil omul nu parchează, ci cucerește teritorii.

La cum a lăsat duba, ai impresia că nu a venit la cumpărături, ci a fost adus direct cu patul de acasă și abandonat strategic între marcaje.

A văzut simbolul pentru persoanele cu jandicap și, probabil, a avut o revelație: „Aha, locuri speciale! Speciale pentru mine, că doar eu sunt special!”

Doar că, în cazul lui, handicapul pare să fie unul singur: bunul-simț, grav și permanent afectat.

Trei locuri ocupate cu o singură dubă. Asta nu mai e parcare, e declarație de război împotriva logicii.

Felicitări, șoferule! Ai reușit să demonstrezi că poți avea o dubă mare și o educație cât un loc de parcare… sau nici atât.

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