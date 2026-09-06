



Un tată din Satu Mare solicită intervenția urgentă a autorităților după ce fosta sa soție, ar fi părăsit România împreună cu cei doi copii ai lor, fără să-l informeze și, potrivit susținerilor sale, fără acordul său.

Bărbatul afirmă că nu a mai putut lua legătura cu minorii de aproximativ cateva zile și că, în acest interval, ar fi primit informații contradictorii despre locul în care se află aceștia.

Potrivit tatălui, i s-ar fi transmis inițial că minorii se află în România, „la stână”. Ulterior, acesta ar fi aflat că fosta sa soție a fost văzută împreună cu copiii pe aeroportul din Atena.

„Mi s-a spus că cei mici sunt în România, la stână, însă ea a fost văzută cu copiii pe aeroport. Ultima dată am vorbit cu mama copiilor în urmă cu câteva zile."





Sesizare urgentă adresată autorităților





Tatăl susține că nu și-a exprimat acordul pentru deplasarea copiilor în afara țării și că nu a fost informat despre destinație, traseu, condițiile de cazare sau durata șederii.

În document se mai arată că, printr-o sentință civilă pronunțată în 26 august 2026, locuința celor doi minori a fost stabilită temporar la domiciliul tatălui, până la soluționarea definitivă a procesului de divorț. Sesizarea afirmă că mama nu ar avea stabilit un program de legături personale și nici o împuternicire din partea tatălui pentru deplasarea în străinătate.

Reprezentantul juridic al tatălui a solicitat identificarea mamei și a minorilor, verificarea documentelor de călătorie și informarea imediată a organelor competente. Totodată, a fost cerută luarea unor măsuri pentru a împiedica o eventuală nouă plecare a copiilor din România până la clarificarea situației.





Tatăl se teme că minorii ar putea fi duși în Ecuador la șaman





Bărbatul afirmă că principala sa temere este ca fosta soție să nu plece din nou împreună cu cei mici și să îi ducă în Ecuador. Acesta și-a exprimat îngrijorarea și în legătură cu anturajul actual al femeii, însă aceste susțineri nu au fost confirmate independent.

Situația a fost adusă la cunoștința Poliției Municipiului Satu Mare printr-o plângere depusă în 5 septembrie. Tatăl solicită ca minorii să fie identificați și readuși la domiciliul stabilit de instanță.

Informațiile prezentate provin din declarațiile tatălui și din sesizarea formulată prin avocatul său. Până la această oră, nu există un punct de vedere public al fostei soții și nici o informare oficială din partea autorităților privind împrejurările exacte în care minorii au părăsit țara sau locul în care se află în prezent.

Întrucât este vorba despre un litigiu familial în desfășurare și despre doi copii minori, toate acuzațiile urmează să fie verificate de instituțiile competente.





Sursa foto șaman: stiripesurse.ro

