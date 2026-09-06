Start spectaculos de sezon...

Recolta Dorolț – Someșul Odoreu





Campionatul Ligii a 4-a Elite a pornit la drum la acest sfârșit de săptămână cu trei meciuri spectaculoase.Sâmbătă, CSM II Olimpia Satu Mare a învins Turul Micula apoi duminică la Carei, Oașul a pornit favorită în fața gazdelor dar a trebuit săs e mulțumească cu un punct de pe terenul Victoriei.Iar la Lazuri, gazdele debutante în ELITE au oferit o replica peste așteptări campioanei din Orașu Nou.Echipa de fotbal Victoria Carei a fost foarte aproape să debuteze cu o victorie în noul sezon al Ligii 4 Elite Dentirom. Formația careieană a primit duminică vizita celor de la Oașul 1969, una dintre echipele cu pretenții la titlul de campioană în acest sezon.Oaspeții, pregătiți de Vasile Pop, porneau cu prima șansă, după ce și-au anunțat intenția de a lupta pentru câștigarea campionatului. Pe teren, însă, Victoria Carei a demonstrat că poate pune probleme oricărui adversar.Gazdele antrenate de Răzvan Nintaș au intrat la cabine în avantaj, după ce Cătălin Mărneanu a înscris în minutul 44. Victoria a continuat să se apere foarte bine și în partea secundă, iar rezultatul părea să aducă o surpriză în prima etapă.Totuși, victoria careienilor a fost spulberată în ultimele secunde. În al doilea minut al prelungirilor, experimentatul Gabriel Cădar a găsit drumul spre gol și a salvat un punct pentru formația din Oaș.Astfel, Victoria Carei și Oașul 1969 au încheiat partida la egalitate, 1–1, după un meci în care gazdele au fost foarte aproape de a produce surpriza primei etape.Campioana, victorie cu emoții la LazuriDeținătoarea titlului, Talna Orașu Nou, a avut parte de un debut spectaculos de sezon. Campioana s-a impus cu 5–3 pe terenul nou-promovatei Voința Lazuri, într-o partidă cu nu mai puțin de opt goluri.Gazdele nu au cedat însă ușor în fața formației cu experiență la nivelul Ligii 4 Elite. Talna a reușit să deschidă scorul abia în ultimele momente ale primei reprize. După o primă repriză în care atacanții gazdelor au ratat două mari ocazii…După pauză, echipa din Orașu Nou și-a mărit rapid avantajul, dar partida avea să devină una extrem de disputată. În următoarea jumătate de oră s-au înscris nu mai puțin de șase goluri.Voința Lazuri a reușit de trei ori să se apropie la un singur gol de adversară, însă nu a găsit resursele pentru a restabili egalitatea. Chiar dacă a pierdut, prestația echipei nou-promovate transmite un mesaj clar: formațiile cu experiență din Liga 4 Elite vor trebui să țină cont de Voința Lazuri în acest sezon. Iar omul meciului a fost Nandor Suveg , acesta a reușit o prestație solidă încununată cu o dublă iar reușita din minutul 64 a fost una de generic TV, cu un șut direct la vinclu de la marginea careului…Spre lauda lor, gazdele s-au ridicat la nivelul Ligii a 4 a ELITE atât ca joc, implicare, dăruire cât și ca și condiții. Cu un teren excellent și vestiare asigurate la sala de sport aflată la câțiva pași…Ca un o remarcă special și pentru publicul numeros present la teren și mai ales a faptului că cei doi primary, din Lazuri și Orașu Nou a urmărit, prietenește, împreună duelul echipelor susțiinute în mare măsură de la bugetele locale…Liga 4 Elite Dentirom – Etapa 1CSM Olimpia II Satu Mare – Turul Micula 2–0 (1–0)Marcatori: Luca Feher (36), Zohorák Noel (74)Victoria Carei – Oașul 1969 1–1 (1–0)Marcatori: Cătălin Mărneanu (44), respectiv Gabriel Cădar (90+2)Voința Lazuri – Talna Orașu Nou 3–5 (0–1)Marcatori: Pinkovai Roland (59), Takács Ottó (70), Rézműves Erik (77 – penalty), respectiv Süveg Nándor (45, 64), Claudiu Soproni (51), Alex Bonea (72), Fedor Buciuta (89)Meci amânat:





















































