Primul punct al sezonului pentru tășnădemi!









Unirea Tășnad a obținut sâmbătă primul punct din noul sezon al Ligii a 3-a, după o remiză muncită, scor 1-1, pe teren propriu, în fața formației Sănătatea Cluj. Într-un moment în care echipa traversează o perioadă de întinerire și reconstrucție, tășnădenii au demonstrat că pot lupta de la egal la egal cu adversari mai experimentați și mai bine cotați. Meciul a avut însă și o poveste specială: debutul în Liga a 3-a al portarului Luca Potra, în vârstă de doar 15 ani, dar și faptul că punctul obținut a venit chiar în ziua în care antrenorul secund Cosmin Iuhas și-a sărbătorit ziua de naștere.După debutul noului sezon, 0-3 la Crișul, Unirea Tășnad a revenit pe propriul teren cu dorința clară de a obține primul rezultat pozitiv. Misiunea nu era însă una deloc ușoară. În fața tășnădenilor s-a aflat Sănătatea Cluj, o formație antrenată de experimentatul Vasile Miriuță și care era considerată favorită înaintea confruntării și un adversar care, în sezonul precedent, reușise să ia toate punctele din cele două dueluri directe cu Unirea.De această dată însă, povestea a fost alta.Echipa pregătită de Mihai Sabău-Svegler și Cosmin Iuhas a intrat pe teren cu mult curaj, cu o formulă întinerită și cu mai mulți jucători tineri care au primit responsabilitatea de a demonstra că pot face față nivelului Ligii a 3-a. Iar cea mai importantă surpriză s-a aflat între buturi.Luca Potra, debut în Liga a 3-a la doar 15 aniÎn poarta Unirii Tășnad a debutat Luca Potra, un portar născut în anul 2010, care a făcut astfel primul pas important din cariera sa, direct într-un meci de Liga a 3-a.Luca Potra a fost format timp de nouă ani la CS Primavera Satu Mare, club unde a crescut și unde și-a făcut primele deprinderi în fotbal. La doar 15 ani, tânărul portar a primit o șansă importantă din partea staffului tehnic al Unirii Tășnad.Pentru orice fotbalist, un debut într-un campionat național reprezintă un moment special. Pentru un portar de doar 15 ani, presiunea poate fi și mai mare. Luca Potra a demonstrat însă că nu s-a lăsat copleșit de emoții.Tânărul goalkeeper a avut o prestație curajoasă, sigură și matură pentru vârsta sa. A comunicat cu colegii, a intervenit atunci când a fost nevoie și a avut câteva momente în care și-a demonstrat reflexele și calitățile.Debutul său a devenit astfel una dintre cele mai frumoase povești ale acestei etape pentru Unirea Tășnad.După meci, și clubul la care Luca Potra a fost format, CS Primavera Satu Mare, a ținut să îl felicite pe tânărul portar, subliniind faptul că acesta a petrecut nouă ani în cadrul clubului și că evoluția sa de la Tășnad reprezintă un motiv de mândrie pentru toți cei care au contribuit la formarea lui.Un mesaj de apreciere a fost transmis și către antrenorii care au avut un rol în dezvoltarea sa de-a lungul anilor.Pentru Luca Potra, meciul cu Sănătatea Cluj poate reprezenta doar începutul. La 15 ani, debutul în Liga a 3-a și prestația avută într-un meci dificil sunt motive importante de încredere pentru viitor.O echipă întinerită și gata de luptăPartida cu Sănătatea Cluj a confirmat și direcția în care se află în prezent formația tășnădeană. Unirea Tășnad a pornit în noul sezon cu un lot mult întinerit, oferind șansa unor jucători tineri să se afirme la nivelul Ligii a 3-a.Reconstrucția unei echipe nu este niciodată simplă. Este nevoie de timp, răbdare și, mai ales, de meciuri în care jucătorii tineri să capete experiență.Confruntarea de sâmbătă a arătat însă că acest grup are dorință și caracter.În fața unei formații considerate mai experimentate și mai bine cotate, Unirea Tășnad nu s-a retras și nu a cedat lupta. Tinerii jucători au respectat planul tactic, au muncit pentru fiecare minge și au rămas în joc până în ultimele minute.Iar acest lucru avea să fie decisiv.O primă repriză echilibrată și disciplinatăStartul partidei a fost unul echilibrat. Sănătatea Cluj a încercat să își impună jocul, însă Unirea Tășnad s-a apărat organizat și a închis bine spațiile.Gazdele au demonstrat disciplină tactică și au încercat să lovească atunci când au avut ocazia.Prima repriză a fost una în care lupta pentru controlul jocului s-a dat în special la mijlocul terenului. Oaspeții nu au reușit să își creeze suficiente situații clare pentru a pune serios în pericol poarta apărată de debutantul Luca Potra.Pentru tânărul portar, primele 45 de minute au reprezentat și momentul în care a putut să își controleze emoțiile debutului.La pauză, tabela arăta 0-0, iar Unirea Tășnad era în continuare în joc.Momentul controversat: penalty pentru Sănătatea ClujRepriza secundă a continuat în aceeași notă echilibrată. Cele două echipe au încercat să găsească drumul spre gol, însă momentul care a schimbat situația de pe teren a venit în minutul 69.Totul a pornit de la un șut de la distanță al oaspeților.Luca Potra a avut o intervenție foarte bună, reușind să respingă mingea printr-un reflex excelent. Balonul a rămas însă în joc, iar la respingere a ajuns un jucător al formației clujene.În faza următoare, acesta a căzut în interiorul careului, iar arbitrul Cristina Szabó a indicat punctul cu var.Decizia a fost contestată de tabăra gazdelor și a provocat numeroase discuții pe teren.Lovitura de la 11 metri a fost executată de David Milchiș, care a transformat și a dus Sănătatea Cluj în avantaj.0-1.Pentru Unirea Tășnad, momentul era unul dificil. Echipa avea în față un adversar puternic, iar timpul rămas până la final nu era foarte mare.Dar gazdele nu au renunțat.De la dezamăgire la luptă: Unirea atacă până la finalDupă primirea golului, tășnădenii au devenit mai curajoși.În loc să fie afectați de golul primit, elevii lui Mihai Sabău-Svegler au încercat să împingă jocul spre poarta adversă. Atacurile au devenit mai directe, iar dorința de a obține măcar un punct s-a văzut în fiecare duel.Echipa a continuat să creadă în șansa sa. Și avea să fie răsplătită.În minutul 84, Roland Vajda a pornit o acțiune pe partea stângă. Jucătorul Unirii a pătruns spre careu, iar în interiorul suprafeței de pedeapsă a fost faultat.De această dată, arbitrul a acordat penalty pentru gazde. Oaspeții au protestat, însă decizia a rămas.Roland Vajda, cel care a obținut lovitura de pedeapsă, și-a asumat și responsabilitatea executării. Cu multă siguranță, jucătorul Unirii a transformat penalty-ul și a trimis mingea în plasă. 1-1!Stadionul a reacționat imediat, iar golul a adus nu doar egalarea, ci și confirmarea faptului că Unirea Tășnad nu a abandonat lupta niciun moment.În raportul oficial al partidei, golul lui Vajda este consemnat în minutul 87, din lovitură de la 11 metri, după ce David Milchiș deschisese scorul pentru clujeni, tot din penalty, în minutul 70.În ultimele minute, cele două formații au încercat să găsească golul victoriei, însă tabela nu s-a mai modificat.Fluierul final a consfințit un rezultat de egalitate: Unirea Tășnad – Sănătatea Cluj 1-1.Un punct cu valoare specială pentru o echipă tânărăLa prima vedere, un rezultat de egalitate poate părea doar un singur punct.Pentru Unirea Tășnad însă, remiza cu Sănătatea Cluj poate avea o valoare mult mai mare.Este primul punct din noul sezon. Este un punct obținut în fața unei echipe considerate favorită. Este un punct câștigat după ce tășnădenii au fost conduși. Și, poate cel mai important, este un rezultat care poate da încredere unei echipe aflate într-un proces de întinerire.Unirea a demonstrat că poate lupta. A demonstrat că poate reveni.Și a demonstrat că tinerii din lot pot face față provocărilor Ligii a 3-a.Iar imaginea portarului Luca Potra, debutând la doar 15 ani și având o evoluție bună într-un astfel de meci, este poate cel mai bun simbol al acestei noi generații de la Unirea Tășnad.Un punct și un cadou pentru Cosmin IuhasPartida de sâmbătă a avut și o semnificație specială pentru stafful tehnic al Unirii Tășnad.Chiar în ziua meciului, antrenorul secund Cosmin Iuhas și-a sărbătorit ziua de naștere.Iar rezultatul pozitiv obținut în fața Sănătății Cluj poate fi privit și ca un cadou simbolic oferit de echipă secundului.După 90 de minute de luptă, emoții și momente controversate, Unirea Tășnad a reușit să smulgă un punct important, într-o zi care a avut astfel o dublă semnificație pentru echipă și pentru stafful tehnic.Cu siguranță, o victorie ar fi fost cadoul perfect, însă, ținând cont de desfășurarea jocului, de tinerețea lotului și de faptul că echipa a revenit după ce a fost condusă, egalul obținut în ultimele minute a fost un motiv important de satisfacție.Un punct muncit, obținut cu determinare, care a făcut ca ziua de naștere a lui Cosmin Iuhas să fie una și mai specială.Mesajul Unirii: „Un punct câștigat cu luptă și caracter!”La finalul meciului, AFC Unirea Tășnad a transmis un mesaj pe pagina oficială, subliniind caracterul echipei și importanța rezultatului.„Un punct câștigat cu luptă și caracter!” a fost mesajul transmis de club.Oficialii formației au evidențiat faptul că punctul a fost obținut în ultimele minute împotriva unei echipe puternice, care în sezonul precedent câștigase ambele confruntări directe.Clubul a remarcat, de asemenea, dăruirea și determinarea jucătorilor, dar și debutul oficial al lui Luca Potra.„De remarcat este debutul într-un meci oficial al tânărului nostru portar, Luca Potra, în vârstă de doar 15 ani, care a avut o evoluție entuziasmantă!”, au transmis reprezentanții Unirii.Mesajul s-a încheiat cu mulțumiri pentru suporteri, care au rămas alături de echipă și au susținut formația până la final.Urmează o nouă provocare: deplasarea la Lotus Băile FelixPentru Unirea Tășnad, timpul pentru sărbătorit nu este însă foarte lung.În etapa a treia a Ligii a 3-a, formația pregătită de Mihai Sabău-Svegler va avea parte de o nouă deplasare dificilă, pe terenul celor de la Lotus Băile Felix.Meciul este programat pentru 11 septembrie, iar adversara tășnădenilor a început foarte bine sezonul, având maximum de puncte după primele două etape și ocupând prima poziție în clasament.Va fi, fără îndoială, o nouă provocare serioasă pentru o echipă tânără.Dar dacă meciul cu Sănătatea Cluj a demonstrat ceva, atunci este faptul că Unirea Tășnad are resursele necesare pentru a lupta indiferent de adversar.Cu un lot întinerit, cu jucători care își fac loc în fotbalul mare și cu tineri precum Luca Potra, care au curajul să intre pe teren la doar 15 ani într-un meci de Liga a 3-a, Unirea încearcă să construiască pas cu pas.Primul punct al sezonului a fost obținut. Iar modul în care a fost câștigat poate fi la fel de important ca rezultatul în sine.LIGA A 3-A, SERIA 8 – ETAPA A 2-AUnirea Tășnad – Sănătatea Cluj 1-1 (0-0)Marcatori:⚽ Roland Vajda 87 – penalty⚽ David Milchiș 70 – penaltyUnirea Tășnad:Luca Potra – Jude Nwankwo, Gilbert Narh, Ionuț Sălăjan, Botond Kárándi (73, Emanuel Topan), Denis Matei, Roland Vajda, Kevin Țăran (61, Denis Toma), Ramon Erdei (90+4, Gábriel Pálinkás), Sainey Njie (46, Robert Băciuț), Sanogo Mory (61, Alexandru Ghiță).Antrenor principal: Mihai Sabău-SveglerAntrenor secund: Cosmin IuhasRezultate:SERIA 8, etapa 2Viitorul Cluj – CS Bihorul Beiuş 1-1Daniel Tarța (18) / Alexandru Rus (2)Unirea Dej – SCM Zalău 0-2Ștefan Cană (22), Vlad Costea (40)CSM Sighetu Marmației – Crişul Sântandrei 4-2Ionuț Popescu (32), Chika Odoh (53), Davide Popșa (85), Răzvan Mărieș (90+1) / Gheorghe Popescu (43), Patrick Blăgea (83)Transilvania Sport Academy – Lotus Băile Felix 1-3Denis Sala (22 – autogol) / Ianis Bere (14, 67), Sergiu Pop (30)Unirea Tăşnad – Sănătatea Cluj 1-1Roland Vajda (87) / David Milchiș (70)Minaur Baia Mare – Academica Recea 3-1Raphael Stănescu (35), Paul Mercioiu (61), Alessio Calotă (89) / Alexandru Mărieș (75)Clasament1. Lotus Băile Felix 5:2 (+3) 62. Minaur Baia Mare 5:2 (+3) 63. Sănătatea Cluj 6:1 (+5) 44. Bihorul Beiuș 3:1 (+2) 45. Crișul Sântandrei 5:4 (+1) 36. SCM Zalău 2:1 (+1) 37. CSM Sighetul Marmației 5:4 (+1) 38. Academica Recaș 2:3 (-1) 39. Viitorul Cluj 2:3 (-1) 110. Unirea Tășnad 1:4 (-3) 111. Unirea Dej 0:4 (-4) 012. Transilvania Sport Academy 1:8 (-7) 0