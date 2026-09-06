



Președintele PSD Satu Mare, deputatul Mircea Govor, a participat, la invitația primarului comunei Pomi, Cosmin Krișan, la hramul Bisericii Parohiei Ortodoxe Pomi, sărbătorit cu prilejul Nașterii Maicii Domnului.

Alături de colegii săi și de numeroși credincioși din localitate, parlamentarul sătmărean a luat parte la slujba Utreniei și la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-o atmosferă de rugăciune, comuniune și bucurie sufletească.

Mircea Govor a apreciat atașamentul locuitorilor comunei față de credință și valorile transmise din generație în generație.

„Pomi este o comunitate frumoasă și unită, care își păstrează cu respect credința, tradițiile și valorile moștenite. Astfel de sărbători ne aduc împreună și ne reamintesc cât de importante sunt solidaritatea, apropierea dintre oameni și grija față de comunitățile noastre”, a declarat deputatul Mircea Govor.

Președintele PSD Satu Mare i-a mulțumit primarului Cosmin Krișan pentru invitație, părintelui paroh Gabriel Chereji, Consiliului și Comitetului parohial, precum și credincioșilor pentru primirea călduroasă.

„Maica Domnului să ocrotească întreaga comunitate din Pomi și să le dăruiască tuturor sănătate, pace și binecuvântare!”, a transmis Mircea Govor la finalul evenimentului.

Hramul bisericii a reprezentat și în acest an un moment important pentru comunitatea din Pomi, reunind credincioșii în jurul valorilor spirituale și al tradițiilor locale.



